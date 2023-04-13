https://ria.ru/20230413/siriya-1864934899.html

Саудовская Аравия и Сирия возобновят консульские услуги и авиарейсы

Саудовская Аравия и Сирия возобновят консульские услуги и авиарейсы - РИА Новости, 13.04.2023

Саудовская Аравия и Сирия возобновят консульские услуги и авиарейсы

Саудовская Аравия и Сирия объявили о принятии мер для возобновления консульских услуг и авиасообщения между двумя странами, говорится в совместном заявлении по... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T00:24

2023-04-13T00:24

2023-04-13T00:30

в мире

сирия

саудовская аравия

джидда

фейсал микдад

лига арабских государств

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КАИР, 13 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия и Сирия объявили о принятии мер для возобновления консульских услуг и авиасообщения между двумя странами, говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД двух стран. В среду министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прибыл с визитом в город Джидда в Саудовской Аравии, это первый визит сирийского официального лица в королевство с начала конфликта в САР в 2011 году. Саудовское агентство SPA передало, что МИД Саудовской Аравии пригласил Микдада посетить королевство для переговоров о политическом решении кризиса в Сирии с целью сохранения единства ее территорий и возвращения сирийских беженцев на родину. "Стороны поприветствовали начало процедур для возобновления консульских услуг и авиарейсов между двумя странами", - говорится в совместном заявлении, которое опубликовало агентство SPA. Ранее СМИ сообщали о планах стран Лиги Арабских государств (ЛАГ) рассмотреть возвращение Сирии в данную организацию. Во вторник саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил, что в пятницу в саудовском городе Джидде пройдёт встреча глав МИД арабских стран Персидского залива, Ирака, Египта и Иордании, которая будет посвящена возвращению Сирии в ряды ЛАГ. Членство Сирии в этой организации было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

https://ria.ru/20230412/siria-1864925037.html

https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864665339.html

сирия

саудовская аравия

джидда

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в мире, сирия, саудовская аравия, джидда, фейсал микдад, лига арабских государств