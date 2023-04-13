Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"
Алина Кабаева выразила благодарность тренеру щёлковской школы олимпийского резерва
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ЩелковоСпортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково успешно выступили на фестивале по художественной гимнастике "Алина – 2023", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина‑2023" состоялся 8 апреля в Сочи. Всего в нем приняли участие 350 спортсменок из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.
В роли хореографа-постановщика на фестивале выступила тренер щелковской школы олимпийского резерва Екатерина Байбородина, получившая личную благодарность олимпийской чемпионки Алины Кабаевой за проделанную работу.
"Вместе с Санией Глызиной и Андреем Баркановым они поставили номер "Цветы" под музыку П.И. Чайковского. Задача стояла очень ответственная и сложная: 51 гимнастка и всего 2 дня на работу. Но все прошло на высшем уровне и номер произвёл фурор", - отметили в пресс-службе.