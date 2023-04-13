https://ria.ru/20230413/schelkovo-1865031330.html

Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"

Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023" - РИА Новости, 13.04.2023

Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"

Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково успешно выступили на фестивале по художественной гимнастике "Алина – 2023",... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:20

2023-04-13T13:20

2023-04-13T13:20

московская область (подмосковье)

щелково

алина кабаева

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково успешно выступили на фестивале по художественной гимнастике "Алина – 2023", сообщает пресс-служба администрации городского округа.Благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина‑2023" состоялся 8 апреля в Сочи. Всего в нем приняли участие 350 спортсменок из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.В роли хореографа-постановщика на фестивале выступила тренер щелковской школы олимпийского резерва Екатерина Байбородина, получившая личную благодарность олимпийской чемпионки Алины Кабаевой за проделанную работу."Вместе с Санией Глызиной и Андреем Баркановым они поставили номер "Цветы" под музыку П.И. Чайковского. Задача стояла очень ответственная и сложная: 51 гимнастка и всего 2 дня на работу. Но все прошло на высшем уровне и номер произвёл фурор", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230412/ege-1864842520.html

московская область (подмосковье)

щелково

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), щелково, алина кабаева