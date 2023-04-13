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Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023" - РИА Новости, 13.04.2023
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13:20 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/schelkovo-1865031330.html
Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"
Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023" - РИА Новости, 13.04.2023
Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"
Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково успешно выступили на фестивале по художественной гимнастике "Алина – 2023",... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T13:20
2023-04-13T13:20
московская область (подмосковье)
щелково
алина кабаева
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково успешно выступили на фестивале по художественной гимнастике "Алина – 2023", сообщает пресс-служба администрации городского округа.Благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина‑2023" состоялся 8 апреля в Сочи. Всего в нем приняли участие 350 спортсменок из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.В роли хореографа-постановщика на фестивале выступила тренер щелковской школы олимпийского резерва Екатерина Байбородина, получившая личную благодарность олимпийской чемпионки Алины Кабаевой за проделанную работу."Вместе с Санией Глызиной и Андреем Баркановым они поставили номер "Цветы" под музыку П.И. Чайковского. Задача стояла очень ответственная и сложная: 51 гимнастка и всего 2 дня на работу. Но все прошло на высшем уровне и номер произвёл фурор", - отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), щелково, алина кабаева
Московская область (Подмосковье), Щелково, Алина Кабаева
Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"

Алина Кабаева выразила благодарность тренеру щёлковской школы олимпийского резерва

© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ЩелковоСпортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"
Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале Алина – 2023 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Спортсменки из Щелково успешно выступили на фестивале "Алина – 2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково успешно выступили на фестивале по художественной гимнастике "Алина – 2023", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина‑2023" состоялся 8 апреля в Сочи. Всего в нем приняли участие 350 спортсменок из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.
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В роли хореографа-постановщика на фестивале выступила тренер щелковской школы олимпийского резерва Екатерина Байбородина, получившая личную благодарность олимпийской чемпионки Алины Кабаевой за проделанную работу.
"Вместе с Санией Глызиной и Андреем Баркановым они поставили номер "Цветы" под музыку П.И. Чайковского. Задача стояла очень ответственная и сложная: 51 гимнастка и всего 2 дня на работу. Но все прошло на высшем уровне и номер произвёл фурор", - отметили в пресс-службе.
 
Московская область (Подмосковье)ЩелковоАлина Кабаева
 
 
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