https://ria.ru/20230413/rynok-1864946507.html
В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок
В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок - РИА Новости, 13.04.2023
В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок
Пожар произошел в торговом комплексе в подмосковных Химках, департамент транспорта Москвы сообщает о перекрытии движения по Новокуркинскому шоссе и Молодёжному... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:10
2023-04-13T05:10
2023-04-13T05:10
происшествия
химки
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848063700_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_95d2d071a2cf798ce20af09bb4644baa.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожар произошел в торговом комплексе в подмосковных Химках, департамент транспорта Москвы сообщает о перекрытии движения по Новокуркинскому шоссе и Молодёжному проезду. "В связи с пожаром в здании торгового комплекса (Молодёжный проезд, строение 9Б) полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале. По указанному адресу в Химках располагается фермерский рынок, рядом находится АЗС.
https://ria.ru/20230412/lokalizatsiya-1864909973.html
химки
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848063700_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_93e599435316c9d9c136fc93b44979d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, москва, россия
Происшествия, Химки, Москва, Россия
В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок
В Химках загорелся фермерский рынок, перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожар произошел в торговом комплексе в подмосковных Химках, департамент транспорта Москвы сообщает о перекрытии движения по Новокуркинскому шоссе и Молодёжному проезду.
"В связи с пожаром в здании торгового комплекса (Молодёжный проезд, строение 9Б) полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.
В Удмуртии локализовали крупный ландшафтный пожар
По указанному адресу в Химках располагается фермерский рынок, рядом находится АЗС.