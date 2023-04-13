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В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок - РИА Новости, 13.04.2023
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05:10 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/rynok-1864946507.html
В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок
В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок - РИА Новости, 13.04.2023
В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок
Пожар произошел в торговом комплексе в подмосковных Химках, департамент транспорта Москвы сообщает о перекрытии движения по Новокуркинскому шоссе и Молодёжному... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T05:10
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происшествия
химки
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожар произошел в торговом комплексе в подмосковных Химках, департамент транспорта Москвы сообщает о перекрытии движения по Новокуркинскому шоссе и Молодёжному проезду. "В связи с пожаром в здании торгового комплекса (Молодёжный проезд, строение 9Б) полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале. По указанному адресу в Химках располагается фермерский рынок, рядом находится АЗС.
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происшествия, химки, москва, россия
Происшествия, Химки, Москва, Россия
В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок

В Химках загорелся фермерский рынок, перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинЛиквидация пожара на рынке
Ликвидация пожара на рынке - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Ликвидация пожара на рынке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожар произошел в торговом комплексе в подмосковных Химках, департамент транспорта Москвы сообщает о перекрытии движения по Новокуркинскому шоссе и Молодёжному проезду.
"В связи с пожаром в здании торгового комплекса (Молодёжный проезд, строение 9Б) полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале.
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По указанному адресу в Химках располагается фермерский рынок, рядом находится АЗС.
 
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