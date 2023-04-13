https://ria.ru/20230413/rynok-1864946507.html

В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок

В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок - РИА Новости, 13.04.2023

В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок

Пожар произошел в торговом комплексе в подмосковных Химках, департамент транспорта Москвы сообщает о перекрытии движения по Новокуркинскому шоссе и Молодёжному... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T05:10

2023-04-13T05:10

2023-04-13T05:10

происшествия

химки

москва

россия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пожар произошел в торговом комплексе в подмосковных Химках, департамент транспорта Москвы сообщает о перекрытии движения по Новокуркинскому шоссе и Молодёжному проезду. "В связи с пожаром в здании торгового комплекса (Молодёжный проезд, строение 9Б) полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения", - говорится в сообщении дептранса в телеграм-канале. По указанному адресу в Химках располагается фермерский рынок, рядом находится АЗС.

https://ria.ru/20230412/lokalizatsiya-1864909973.html

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происшествия, химки, москва, россия