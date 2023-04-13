https://ria.ru/20230413/pozhary-1864941892.html

Природные пожары могут угрожать 14 регионам России

Природные пожары могут угрожать 14 регионам России - РИА Новости, 13.04.2023

Природные пожары могут угрожать 14 регионам России

Высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров прогнозируются на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T02:50

2023-04-13T02:50

2023-04-13T02:50

происшествия

россия

забайкальский край

амурская область

внии гочс

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров прогнозируются на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным ВНИИ ГОЧС, на прошлой неделе больше всего лесных пожаров возникло в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Бурятии, Амурской области и в Еврейской автономной области. "Высокие риски возникновения ландшафтных пожаров в этих субъектах остаются. Четвёртый класс пожарной опасности сохраняется в Республике Дагестан, центральных районах Астраханской области, на востоке Ставропольского края и прогнозируется в Челябинской, Курганской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, а также в отдельных районах Хабаровского края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230407/pozhary-1863634277.html

россия

забайкальский край

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происшествия, россия, забайкальский край, амурская область, внии гочс