https://ria.ru/20230413/pozhary-1864941892.html
Природные пожары могут угрожать 14 регионам России
Природные пожары могут угрожать 14 регионам России - РИА Новости, 13.04.2023
Природные пожары могут угрожать 14 регионам России
Высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров прогнозируются на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:50
2023-04-13T02:50
2023-04-13T02:50
происшествия
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забайкальский край
амурская область
внии гочс
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Высокие риски возникновения лесных и ландшафтных пожаров прогнозируются на этой неделе на территории 14 регионов пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным ВНИИ ГОЧС, на прошлой неделе больше всего лесных пожаров возникло в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Бурятии, Амурской области и в Еврейской автономной области. "Высокие риски возникновения ландшафтных пожаров в этих субъектах остаются. Четвёртый класс пожарной опасности сохраняется в Республике Дагестан, центральных районах Астраханской области, на востоке Ставропольского края и прогнозируется в Челябинской, Курганской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, а также в отдельных районах Хабаровского края", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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происшествия, россия, забайкальский край, амурская область, внии гочс
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Амурская область, ВНИИ ГОЧС
Природные пожары могут угрожать 14 регионам России
ВНИИ ГОЧС: природные пожары могут угрожать на этой неделе 14 регионам России