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Воробьев: более тысячи километров аварийных сетей заменят в Подмосковье - РИА Новости, 13.04.2023
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Новости Подмосковья
 
18:51 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865157847.html
Воробьев: более тысячи километров аварийных сетей заменят в Подмосковье
Воробьев: более тысячи километров аварийных сетей заменят в Подмосковье - РИА Новости, 13.04.2023
Воробьев: более тысячи километров аварийных сетей заменят в Подмосковье
Более тысячи километров аварийных сетей заменят в Московской области благодаря президентской программе, ранее объем ремонтов был значительно меньше, заявил... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T18:51
2023-04-13T18:51
новости подмосковья
павловский посад
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более тысячи километров аварийных сетей заменят в Московской области благодаря президентской программе, ранее объем ремонтов был значительно меньше, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. "Впервые в истории за два года будет заменено более 1094 км аварийных сетей, которые создают проблему нашим жителям с точки зрения качества таких услуг, как отопление и водоснабжение. Ранее объем ремонтов ежегодно был в десятки раз меньше. Теперь ситуация поменялась благодаря поручению президента и выделению правительством РФ практически половины средств на эти цели", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в релизе. По его словам, также в рамках этой программы будет проведена реконструкция городских очистных сооружений в Павловском посаде с практически 100% износом. В пресс-релизе указывается, что акцент будет сделан на городские округа, где в прошлом году выявлено наибольшее число аварий - Солнечногорск, Воскресенск, Люберцы, Орехово-Зуево, Химки, Сергиево-Посадский, Лыткарино. "Запланировали свыше 250 мероприятий на территории более 40 муниципалитетов. На эти цели предусмотрено около 57 миллиардов рублей, более половины – средства федерального бюджета. В настоящее время в регионе реализуется 5 проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений общей мощностью 157 тыс. кубометров/сутки, 2 - по реконструкции сетей водоснабжения, 6 - по реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей с увеличением мощности на более 230 Гкал/ч, а также 3 проекта по капитальному ремонту тепловых сетей", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20230413/volokolamsk-1865031498.html
павловский посад
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павловский посад, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Павловский Посад, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: более тысячи километров аварийных сетей заменят в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРемонтные работы на фонарном столбе
Ремонтные работы на фонарном столбе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ремонтные работы на фонарном столбе
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более тысячи километров аварийных сетей заменят в Московской области благодаря президентской программе, ранее объем ремонтов был значительно меньше, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"Впервые в истории за два года будет заменено более 1094 км аварийных сетей, которые создают проблему нашим жителям с точки зрения качества таких услуг, как отопление и водоснабжение. Ранее объем ремонтов ежегодно был в десятки раз меньше. Теперь ситуация поменялась благодаря поручению президента и выделению правительством РФ практически половины средств на эти цели", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в релизе.
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По его словам, также в рамках этой программы будет проведена реконструкция городских очистных сооружений в Павловском посаде с практически 100% износом.
В пресс-релизе указывается, что акцент будет сделан на городские округа, где в прошлом году выявлено наибольшее число аварий - Солнечногорск, Воскресенск, Люберцы, Орехово-Зуево, Химки, Сергиево-Посадский, Лыткарино.
"Запланировали свыше 250 мероприятий на территории более 40 муниципалитетов. На эти цели предусмотрено около 57 миллиардов рублей, более половины – средства федерального бюджета. В настоящее время в регионе реализуется 5 проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений общей мощностью 157 тыс. кубометров/сутки, 2 - по реконструкции сетей водоснабжения, 6 - по реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей с увеличением мощности на более 230 Гкал/ч, а также 3 проекта по капитальному ремонту тепловых сетей", - заключается в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяПавловский ПосадАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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