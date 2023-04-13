https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865157847.html

Воробьев: более тысячи километров аварийных сетей заменят в Подмосковье

Воробьев: более тысячи километров аварийных сетей заменят в Подмосковье - РИА Новости, 13.04.2023

Воробьев: более тысячи километров аварийных сетей заменят в Подмосковье

Более тысячи километров аварийных сетей заменят в Московской области благодаря президентской программе, ранее объем ремонтов был значительно меньше, заявил... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T18:51

2023-04-13T18:51

2023-04-13T18:51

новости подмосковья

павловский посад

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Более тысячи километров аварийных сетей заменят в Московской области благодаря президентской программе, ранее объем ремонтов был значительно меньше, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. "Впервые в истории за два года будет заменено более 1094 км аварийных сетей, которые создают проблему нашим жителям с точки зрения качества таких услуг, как отопление и водоснабжение. Ранее объем ремонтов ежегодно был в десятки раз меньше. Теперь ситуация поменялась благодаря поручению президента и выделению правительством РФ практически половины средств на эти цели", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в релизе. По его словам, также в рамках этой программы будет проведена реконструкция городских очистных сооружений в Павловском посаде с практически 100% износом. В пресс-релизе указывается, что акцент будет сделан на городские округа, где в прошлом году выявлено наибольшее число аварий - Солнечногорск, Воскресенск, Люберцы, Орехово-Зуево, Химки, Сергиево-Посадский, Лыткарино. "Запланировали свыше 250 мероприятий на территории более 40 муниципалитетов. На эти цели предусмотрено около 57 миллиардов рублей, более половины – средства федерального бюджета. В настоящее время в регионе реализуется 5 проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений общей мощностью 157 тыс. кубометров/сутки, 2 - по реконструкции сетей водоснабжения, 6 - по реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей с увеличением мощности на более 230 Гкал/ч, а также 3 проекта по капитальному ремонту тепловых сетей", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20230413/volokolamsk-1865031498.html

павловский посад

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

павловский посад, андрей воробьев, московская область (подмосковье)