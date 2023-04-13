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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.04.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка шестью снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:19
2023-04-13T14:19
2023-04-13T14:26
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка шестью снарядами калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Украинские войска в четверг ведут интенсивный обстрел районов города, с утра выпущено более 70 снарядов "натовского" калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов