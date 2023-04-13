https://ria.ru/20230413/nastuplenie-1864934268.html

В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом

В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом - РИА Новости, 13.04.2023

В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом

Западные партнеры Украины вряд ли согласовывают планируемое наступление ВСУ с Киевом, заявил в беседе с РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T00:10

2023-04-13T00:10

2023-04-13T00:19

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

денис шмыгаль

ллойд остин

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863467459_0:280:2654:1773_1920x0_80_0_0_ed92b0d2444a2a48d9262d9ae56c601f.jpg

ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Западные партнеры Украины вряд ли согласовывают планируемое наступление ВСУ с Киевом, заявил в беседе с РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом и Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров" по этому поводу. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он попросил дальнобойные ракеты и истребители."К заявлению Шмыгаля нужно относиться как к информационному шуму, задача которого просто размыть существующую повестку. Поэтому Шмыгаль и планирование наступления в кавычках "контрнаступления" вообще никак не связано. То есть у Шмыгаля точно никто не спрашивал, когда организовывать наступление украинских вооруженных формирований, которое готовится однозначно", — отметил Мирошник.По его мнению, наступление украинской армии согласовывается генералами стран НАТО или "структурой военных управленцев Запада".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.

https://ria.ru/20230412/voennye-1864932725.html

https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, родион мирошник, денис шмыгаль, ллойд остин, нато