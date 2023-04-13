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В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом - РИА Новости, 13.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:10 13.04.2023 (обновлено: 00:19 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/nastuplenie-1864934268.html
В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом
В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом - РИА Новости, 13.04.2023
В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом
Западные партнеры Украины вряд ли согласовывают планируемое наступление ВСУ с Киевом, заявил в беседе с РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T00:10
2023-04-13T00:19
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
денис шмыгаль
ллойд остин
нато
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ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Западные партнеры Украины вряд ли согласовывают планируемое наступление ВСУ с Киевом, заявил в беседе с РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом и Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров" по этому поводу. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он попросил дальнобойные ракеты и истребители."К заявлению Шмыгаля нужно относиться как к информационному шуму, задача которого просто размыть существующую повестку. Поэтому Шмыгаль и планирование наступления в кавычках "контрнаступления" вообще никак не связано. То есть у Шмыгаля точно никто не спрашивал, когда организовывать наступление украинских вооруженных формирований, которое готовится однозначно", — отметил Мирошник.По его мнению, наступление украинской армии согласовывается генералами стран НАТО или "структурой военных управленцев Запада".Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.
https://ria.ru/20230412/voennye-1864932725.html
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в мире, родион мирошник, денис шмыгаль, ллойд остин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Денис Шмыгаль, Ллойд Остин, НАТО
В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом

Мирошник выразил сомнение, что Запад согласовывает с Киевом планируемое наступление

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Западные партнеры Украины вряд ли согласовывают планируемое наступление ВСУ с Киевом, заявил в беседе с РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом и Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров" по этому поводу. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он попросил дальнобойные ракеты и истребители.
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"К заявлению Шмыгаля нужно относиться как к информационному шуму, задача которого просто размыть существующую повестку. Поэтому Шмыгаль и планирование наступления в кавычках "контрнаступления" вообще никак не связано. То есть у Шмыгаля точно никто не спрашивал, когда организовывать наступление украинских вооруженных формирований, которое готовится однозначно", — отметил Мирошник.
По его мнению, наступление украинской армии согласовывается генералами стран НАТО или "структурой военных управленцев Запада".
«

"Заявление же о том, что американцы не давят на проведение "контрнаступления", — откровенная манипуляция и понимание, что "собака понимает, чье сало съела". Слишком всем очевидно, что гонят на убой, на достижение хоть каких-то "перемог" (побед. — Прим. ред.) украинской армии, с огромными потерями которой абсолютно точно не считаются", — пояснил собеседник агентства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникДенис ШмыгальЛлойд ОстинНАТО
 
 
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