В ЛНР усомнились, что Запад согласовывает планы наступления ВСУ с Киевом
Мирошник выразил сомнение, что Запад согласовывает с Киевом планируемое наступление
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Западные партнеры Украины вряд ли согласовывают планируемое наступление ВСУ с Киевом, заявил в беседе с РИА Новости экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление может начаться летом и Киев не чувствует давления со стороны западных "друзей и партнеров" по этому поводу. На встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином он попросил дальнобойные ракеты и истребители.
"К заявлению Шмыгаля нужно относиться как к информационному шуму, задача которого просто размыть существующую повестку. Поэтому Шмыгаль и планирование наступления в кавычках "контрнаступления" вообще никак не связано. То есть у Шмыгаля точно никто не спрашивал, когда организовывать наступление украинских вооруженных формирований, которое готовится однозначно", — отметил Мирошник.
По его мнению, наступление украинской армии согласовывается генералами стран НАТО или "структурой военных управленцев Запада".
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"Заявление же о том, что американцы не давят на проведение "контрнаступления", — откровенная манипуляция и понимание, что "собака понимает, чье сало съела". Слишком всем очевидно, что гонят на убой, на достижение хоть каких-то "перемог" (побед. — Прим. ред.) украинской армии, с огромными потерями которой абсолютно точно не считаются", — пояснил собеседник агентства.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников высказал мнение, что контрнаступление можно ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов.