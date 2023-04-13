"Очень любил ее": Сергей Лазарев сообщил о трагедии в семье
Певец Сергей Лазарев сообщил о смерти своей 85-летней бабушки Жанны Петровны
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев сообщил в своей соцсети о трагедии в семье – у него умерла бабушка Жанна Петровна. Ей было 85 лет.
Скриншот публикации Сергея Лазарева в соцсети
Скриншот публикации Сергея Лазарева в соцсети
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"Сегодня не стало моей любимой бабули Жанны Петровны. Бабуле было 85. Когда уходят из жизни близкие и родные люди , которых ты видишь и любишь с рождения, всегда что-то ломается внутри. Жуткая встряска, расстановка приоритетов. Цените жизнь!" – рассказал Лазарев.
По словам артиста, его бабушка была стойким и волевым человеком.
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"Невероятно сильный и стойкий человек. Она правдоруб, сильная, волевая! И с крепчайшим несгибаемым мнением. Очень любил ее! Моя Анюта – точная копия своей прабабушки", – отметил музыкант.
В комментариях под постом пользователи оставили соболезнования.
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"Искренние соболезнования!", "Царствия небесного бабуле!", "Светлая память!", "Держитесь! Бабушки навсегда оставляют след в жизни внуков", – отреагировали комментаторы.