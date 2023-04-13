https://ria.ru/20230413/lazarev-1864992700.html

"Очень любил ее": Сергей Лазарев сообщил о трагедии в семье

"Очень любил ее": Сергей Лазарев сообщил о трагедии в семье - РИА Новости, 13.04.2023

"Очень любил ее": Сергей Лазарев сообщил о трагедии в семье

Певец Сергей Лазарев сообщил в своей соцсети о трагедии в семье – у него умерла бабушка Жанна Петровна. Ей было 85 лет. РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T13:07

2023-04-13T13:07

2023-04-13T13:07

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев сообщил в своей соцсети о трагедии в семье – у него умерла бабушка Жанна Петровна. Ей было 85 лет. По словам артиста, его бабушка была стойким и волевым человеком. В комментариях под постом пользователи оставили соболезнования. Смерть бабушки не первая трагедия в жизни Сергея Лазарева за последние годы. В 2015 году в результате ДТП скончался его родной брат Павел. В 2017-м от умер отец музыканта Вячеслав.

https://ria.ru/20230330/fomin-1861778350.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сергей лазарев, семья, знаменитости, шоу-бизнес