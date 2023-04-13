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Официальный курс евро на пятницу превысил 90 рублей
Официальный курс евро на пятницу превысил 90 рублей - РИА Новости, 13.04.2023
Официальный курс евро на пятницу превысил 90 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 41,76 копейки, до 81,6758 рубля, курс юаня - на 5,76 копейки, до 11,8566 копейки,... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:48
2023-04-13T16:48
2023-04-13T16:48
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 41,76 копейки, до 81,6758 рубля, курс юаня - на 5,76 копейки, до 11,8566 копейки, курс евро вырос - на 24,36 копейки, до 90,0035 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс евро на пятницу превысил 90 рублей
Официальный курс доллара на пятницу вырос до 81,68 рубля, евро превысил 90 рублей