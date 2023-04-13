https://ria.ru/20230413/kurs-1865108126.html

Официальный курс евро на пятницу превысил 90 рублей

Официальный курс евро на пятницу превысил 90 рублей - РИА Новости, 13.04.2023

Официальный курс евро на пятницу превысил 90 рублей

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 41,76 копейки, до 81,6758 рубля, курс юаня - на 5,76 копейки, до 11,8566 копейки,... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:48

2023-04-13T16:48

2023-04-13T16:48

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840246924_0:70:3061:1792_1920x0_80_0_0_db1486c308e35bb917db6af1ade4baf9.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 41,76 копейки, до 81,6758 рубля, курс юаня - на 5,76 копейки, до 11,8566 копейки, курс евро вырос - на 24,36 копейки, до 90,0035 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа