https://ria.ru/20230413/kamchatka-1864959550.html

В камчатской больнице ответили на заявления о вине врачей в смерти девочки

В камчатской больнице ответили на заявления о вине врачей в смерти девочки - РИА Новости, 13.04.2023

В камчатской больнице ответили на заявления о вине врачей в смерти девочки

Утверждения о том, что врачи виноваты в смерти трехлетней девочки, которая умерла в реанимации на Камчатке, преждевременны, заявили в Камчатской детской краевой РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T08:53

2023-04-13T08:53

2023-04-13T08:53

происшествия

камчатка

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости. Утверждения о том, что врачи виноваты в смерти трехлетней девочки, которая умерла в реанимации на Камчатке, преждевременны, заявили в Камчатской детской краевой больнице. В реанимации на Камчатке ранее умерла трехлетняя пациентка, которая поступила в больницу 9 апреля. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Девочка с мамой поступила в больницу 9 апреля с жалобами на высокую температуру, боль в животе. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение с подозрением на острый аппендицит. Девочка была в состоянии средней степени тяжести, ей проводили симптоматическое лечение, сказала представитель больницы. "Десятого апреля у ребенка произошло внезапное нарушение сердечно-сосудистой системы. Девочка немедленно была доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где были проведены необходимые реанимационные мероприятия. Несмотря на оказание реанимационной помощи в условиях специализированного отделения, восстановить жизнедеятельность, к сожалению, не удалось", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20230404/mladenets-1862967541.html

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камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камчатка, камчатский край