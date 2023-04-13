https://ria.ru/20230413/kamchatka-1864959550.html
В камчатской больнице ответили на заявления о вине врачей в смерти девочки
В камчатской больнице ответили на заявления о вине врачей в смерти девочки - РИА Новости, 13.04.2023
В камчатской больнице ответили на заявления о вине врачей в смерти девочки
Утверждения о том, что врачи виноваты в смерти трехлетней девочки, которая умерла в реанимации на Камчатке, преждевременны, заявили в Камчатской детской краевой РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T08:53
2023-04-13T08:53
2023-04-13T08:53
происшествия
камчатка
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости. Утверждения о том, что врачи виноваты в смерти трехлетней девочки, которая умерла в реанимации на Камчатке, преждевременны, заявили в Камчатской детской краевой больнице. В реанимации на Камчатке ранее умерла трехлетняя пациентка, которая поступила в больницу 9 апреля. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Девочка с мамой поступила в больницу 9 апреля с жалобами на высокую температуру, боль в животе. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение с подозрением на острый аппендицит. Девочка была в состоянии средней степени тяжести, ей проводили симптоматическое лечение, сказала представитель больницы. "Десятого апреля у ребенка произошло внезапное нарушение сердечно-сосудистой системы. Девочка немедленно была доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где были проведены необходимые реанимационные мероприятия. Несмотря на оказание реанимационной помощи в условиях специализированного отделения, восстановить жизнедеятельность, к сожалению, не удалось", - сказала Захарова.
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РИА Новости
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происшествия, камчатка, камчатский край
Происшествия, Камчатка, Камчатский край
В камчатской больнице ответили на заявления о вине врачей в смерти девочки
В больнице на Камчатке назвали заявления о вине врачей в смерти девочки преждевременными
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр - РИА Новости.
Утверждения о том, что врачи виноваты в смерти трехлетней девочки, которая умерла в реанимации на Камчатке, преждевременны, заявили в Камчатской детской краевой больнице
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В реанимации на Камчатке ранее умерла трехлетняя пациентка, которая поступила в больницу 9 апреля. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
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"В социальных сетях распространяется непроверенная, а зачастую и ложная информация о причинах смерти трехлетнего ребенка. В связи с тем, что причина смерти на данный момент не установлена, следственные действия не завершены, утверждения о наличии вины в действиях персонала считаем преждевременными", - приводит слова заместителя главного врача по лечебной работе Камчатской детской краевой больницы Оксаны Захаровой пресс-служба правительства Камчатского края.
Девочка с мамой поступила в больницу 9 апреля с жалобами на высокую температуру, боль в животе. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение с подозрением на острый аппендицит. Девочка была в состоянии средней степени тяжести, ей проводили симптоматическое лечение, сказала представитель больницы.
"Десятого апреля у ребенка произошло внезапное нарушение сердечно-сосудистой системы. Девочка немедленно была доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии, где были проведены необходимые реанимационные мероприятия. Несмотря на оказание реанимационной помощи в условиях специализированного отделения, восстановить жизнедеятельность, к сожалению, не удалось", - сказала Захарова.
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