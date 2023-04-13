https://ria.ru/20230413/kakhovka-1865101336.html

ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке, погиб случайный прохожий

ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке, погиб случайный прохожий - РИА Новости, 13.04.2023

ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке, погиб случайный прохожий

Украинские войска нанесли минометный удар по школе Новой Каховки, погиб случайный прохожий, сообщил в четверг в Telegram-канале глава правительства области... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:32

2023-04-13T16:32

2023-04-13T16:45

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска нанесли минометный удар по школе Новой Каховки, погиб случайный прохожий, сообщил в четверг в Telegram-канале глава правительства области Андрей Алексеенко."Час назад нацисты нанесли удар по первой школе Новой Каховки - это самый центр города. Школа не работает, детей там нет. Но под минометный обстрел попал случайный прохожий. Мужчина средних лет шел по улице Карла Маркса из магазина с продуктами. Погиб на месте. Когда следствие установит личность погибшего, мы обязательно поможем его семье", - написал Алексеенко.

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины