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ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке, погиб случайный прохожий
ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке, погиб случайный прохожий - РИА Новости, 13.04.2023
ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке, погиб случайный прохожий
Украинские войска нанесли минометный удар по школе Новой Каховки, погиб случайный прохожий, сообщил в четверг в Telegram-канале глава правительства области... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:32
2023-04-13T16:32
2023-04-13T16:45
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска нанесли минометный удар по школе Новой Каховки, погиб случайный прохожий, сообщил в четверг в Telegram-канале глава правительства области Андрей Алексеенко."Час назад нацисты нанесли удар по первой школе Новой Каховки - это самый центр города. Школа не работает, детей там нет. Но под минометный обстрел попал случайный прохожий. Мужчина средних лет шел по улице Карла Маркса из магазина с продуктами. Погиб на месте. Когда следствие установит личность погибшего, мы обязательно поможем его семье", - написал Алексеенко.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли школу в Новой Каховке, погиб случайный прохожий
Глава правительства Алексеенко: мужчина погиб при обстреле ВСУ школы в Новой Каховке