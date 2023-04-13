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Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 13.04.2023 (обновлено: 16:56 06.05.2023)
https://ria.ru/20230413/gumpomosch-1870193927.html
Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону СВО
Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону СВО
Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, рассказали в правительстве Ростовской области. РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-13T18:54
2023-05-06T16:56
специальная военная операция на украине
общество
ростовская область
донской
ульяновский автомобильный завод (уаз)
каменский район
надежные люди
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, рассказали в правительстве Ростовской области. "Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону проведения СВО. В состав сопровождающих также вошли замглавы региона Артем Хохлов, министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков, атаманы и казаки Войска Донского", - говорится в сообщении. Гуманитарный груз был направлен добровольцам отряда "Ростов" подразделения бригады "Дон БАРС-18". Бойцам отряда передали продукты питания, лекарственные средства, а также поделки и рисунки юных жителей Ростовской области и "письма солдату". Сообщается, что в штабе отряда с военнослужащими пообщался замгубернатора области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. Одним из решений, принятых по итогам встречи, стала доставка части привезенных продуктов, средств личной гигиены и лекарств жителям населенного пункта, который находится недалеко от места дислокации отряда. "Наши ребята часто делятся с мирным населением доставляемой гуманитарной помощью. Неравнодушие, милосердие, забота о людях – это отличительные черты русского воина. И казаки-добровольцы отряда "БАРС-18" именно такие", - подчеркнул Бодряков. Помимо этого, казаки побывали у военнослужащих, мобилизованных в рамках частичной мобилизации из Каменского района. Бойцам передали автомобиль УАЗ с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
ростовская область
донской
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общество, ростовская область, донской, ульяновский автомобильный завод (уаз), каменский район, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ростовская область, Донской, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Каменский район, Надежные люди
Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону СВО

Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз бойцам в зоне СВО

© РИА Новости / Виктор АнтонюкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, рассказали в правительстве Ростовской области.
"Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону проведения СВО. В состав сопровождающих также вошли замглавы региона Артем Хохлов, министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков, атаманы и казаки Войска Донского", - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз был направлен добровольцам отряда "Ростов" подразделения бригады "Дон БАРС-18". Бойцам отряда передали продукты питания, лекарственные средства, а также поделки и рисунки юных жителей Ростовской области и "письма солдату".
Сообщается, что в штабе отряда с военнослужащими пообщался замгубернатора области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. Одним из решений, принятых по итогам встречи, стала доставка части привезенных продуктов, средств личной гигиены и лекарств жителям населенного пункта, который находится недалеко от места дислокации отряда.
"Наши ребята часто делятся с мирным населением доставляемой гуманитарной помощью. Неравнодушие, милосердие, забота о людях – это отличительные черты русского воина. И казаки-добровольцы отряда "БАРС-18" именно такие", - подчеркнул Бодряков.
Помимо этого, казаки побывали у военнослужащих, мобилизованных в рамках частичной мобилизации из Каменского района. Бойцам передали автомобиль УАЗ с гуманитарной помощью.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРостовская областьДонскойУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Каменский районНадежные люди
 
 
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