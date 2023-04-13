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Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону СВО

Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону СВО

Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, рассказали в правительстве Ростовской области. РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-13T18:54

2023-04-13T18:54

2023-05-06T16:56

специальная военная операция на украине

общество

ростовская область

донской

ульяновский автомобильный завод (уаз)

каменский район

надежные люди

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции, рассказали в правительстве Ростовской области. "Казаки Всевеликого войска Донского доставили гуманитарный груз в зону проведения СВО. В состав сопровождающих также вошли замглавы региона Артем Хохлов, министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков, атаманы и казаки Войска Донского", - говорится в сообщении. Гуманитарный груз был направлен добровольцам отряда "Ростов" подразделения бригады "Дон БАРС-18". Бойцам отряда передали продукты питания, лекарственные средства, а также поделки и рисунки юных жителей Ростовской области и "письма солдату". Сообщается, что в штабе отряда с военнослужащими пообщался замгубернатора области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. Одним из решений, принятых по итогам встречи, стала доставка части привезенных продуктов, средств личной гигиены и лекарств жителям населенного пункта, который находится недалеко от места дислокации отряда. "Наши ребята часто делятся с мирным населением доставляемой гуманитарной помощью. Неравнодушие, милосердие, забота о людях – это отличительные черты русского воина. И казаки-добровольцы отряда "БАРС-18" именно такие", - подчеркнул Бодряков. Помимо этого, казаки побывали у военнослужащих, мобилизованных в рамках частичной мобилизации из Каменского района. Бойцам передали автомобиль УАЗ с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html

ростовская область

донской

каменский район

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общество, ростовская область, донской, ульяновский автомобильный завод (уаз), каменский район, надежные люди