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Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе - РИА Новости, 13.04.2023
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Республика Адыгея
 
16:51 13.04.2023
https://ria.ru/20230413/genichesk-1865108998.html
Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе
Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе - РИА Новости, 13.04.2023
Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе
Строители Адыгея к концу апреля приступят к строительству и ремонту соцобъектов в подшефном Геническе Херсонской области, а власти республики будут максимально... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:51
2023-04-13T16:51
республика адыгея
геническ
мурат кумпилов
владимир сальдо
андрей алексеенко
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МАЙКОП, 13 апр – РИА Новости. Строители Адыгея к концу апреля приступят к строительству и ремонту соцобъектов в подшефном Геническе Херсонской области, а власти республики будут максимально способствовать интеграции нового региона в РФ, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на заявление главы Адыгеи Мурата Кумпилова."Строительные организации Адыгеи уже в конце текущего месяца должны приступить к строительству и ремонту соцобъектов в Геническе", – сказал он.Глава Адыгеи совершил рабочую поездку в Геническ, где проинспектировал результат ремонта соцобъектов и определил объем предстоящей работы по развитию подшефного района. Эти вопросы он обсудил с руководством республики - врио губернатора Владимиром Сальдо и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко,"Кумпилов подчеркнул, что республика продолжит оказывать всю необходимую помощь для последовательной интеграции нового региона страны", - говорится в сообщении.При помощи Адыгеи в Геническе продолжится благоустройство общественных территорий, будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и МФЦ, капитально отремонтируют среднюю школу N1. Вместе с подрядчиками глава Адыгеи проинспектировал эти стройплощадки.
https://ria.ru/20230404/otdelenie-1863006880.html
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геническ, мурат кумпилов, владимир сальдо, андрей алексеенко
Республика Адыгея, Геническ, Мурат Кумпилов, Владимир Сальдо, Андрей Алексеенко

Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МАЙКОП, 13 апр – РИА Новости. Строители Адыгея к концу апреля приступят к строительству и ремонту соцобъектов в подшефном Геническе Херсонской области, а власти республики будут максимально способствовать интеграции нового региона в РФ, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на заявление главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
"Строительные организации Адыгеи уже в конце текущего месяца должны приступить к строительству и ремонту соцобъектов в Геническе", – сказал он.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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4 апреля, 18:59
Глава Адыгеи совершил рабочую поездку в Геническ, где проинспектировал результат ремонта соцобъектов и определил объем предстоящей работы по развитию подшефного района. Эти вопросы он обсудил с руководством республики - врио губернатора Владимиром Сальдо и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко,
"Кумпилов подчеркнул, что республика продолжит оказывать всю необходимую помощь для последовательной интеграции нового региона страны", - говорится в сообщении.
При помощи Адыгеи в Геническе продолжится благоустройство общественных территорий, будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и МФЦ, капитально отремонтируют среднюю школу N1. Вместе с подрядчиками глава Адыгеи проинспектировал эти стройплощадки.
 
Республика АдыгеяГеническМурат КумпиловВладимир СальдоАндрей Алексеенко
 
 
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