https://ria.ru/20230413/genichesk-1865108998.html

Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе

Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе - РИА Новости, 13.04.2023

Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе

Строители Адыгея к концу апреля приступят к строительству и ремонту соцобъектов в подшефном Геническе Херсонской области, а власти республики будут максимально... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T16:51

2023-04-13T16:51

2023-04-13T16:51

республика адыгея

геническ

мурат кумпилов

владимир сальдо

андрей алексеенко

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МАЙКОП, 13 апр – РИА Новости. Строители Адыгея к концу апреля приступят к строительству и ремонту соцобъектов в подшефном Геническе Херсонской области, а власти республики будут максимально способствовать интеграции нового региона в РФ, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на заявление главы Адыгеи Мурата Кумпилова."Строительные организации Адыгеи уже в конце текущего месяца должны приступить к строительству и ремонту соцобъектов в Геническе", – сказал он.Глава Адыгеи совершил рабочую поездку в Геническ, где проинспектировал результат ремонта соцобъектов и определил объем предстоящей работы по развитию подшефного района. Эти вопросы он обсудил с руководством республики - врио губернатора Владимиром Сальдо и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко,"Кумпилов подчеркнул, что республика продолжит оказывать всю необходимую помощь для последовательной интеграции нового региона страны", - говорится в сообщении.При помощи Адыгеи в Геническе продолжится благоустройство общественных территорий, будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и МФЦ, капитально отремонтируют среднюю школу N1. Вместе с подрядчиками глава Адыгеи проинспектировал эти стройплощадки.

https://ria.ru/20230404/otdelenie-1863006880.html

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

геническ, мурат кумпилов, владимир сальдо, андрей алексеенко