https://ria.ru/20230413/genichesk-1865108998.html
Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе
Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе - РИА Новости, 13.04.2023
Строители Адыгеи к концу апреля начнут работы на соцобъектах в Геническе
Строители Адыгея к концу апреля приступят к строительству и ремонту соцобъектов в подшефном Геническе Херсонской области, а власти республики будут максимально... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T16:51
2023-04-13T16:51
2023-04-13T16:51
республика адыгея
геническ
мурат кумпилов
владимир сальдо
андрей алексеенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg
МАЙКОП, 13 апр – РИА Новости. Строители Адыгея к концу апреля приступят к строительству и ремонту соцобъектов в подшефном Геническе Херсонской области, а власти республики будут максимально способствовать интеграции нового региона в РФ, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на заявление главы Адыгеи Мурата Кумпилова."Строительные организации Адыгеи уже в конце текущего месяца должны приступить к строительству и ремонту соцобъектов в Геническе", – сказал он.Глава Адыгеи совершил рабочую поездку в Геническ, где проинспектировал результат ремонта соцобъектов и определил объем предстоящей работы по развитию подшефного района. Эти вопросы он обсудил с руководством республики - врио губернатора Владимиром Сальдо и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко,"Кумпилов подчеркнул, что республика продолжит оказывать всю необходимую помощь для последовательной интеграции нового региона страны", - говорится в сообщении.При помощи Адыгеи в Геническе продолжится благоустройство общественных территорий, будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и МФЦ, капитально отремонтируют среднюю школу N1. Вместе с подрядчиками глава Адыгеи проинспектировал эти стройплощадки.
https://ria.ru/20230404/otdelenie-1863006880.html
геническ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4d829c4714cf488483a13761040b8f3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геническ, мурат кумпилов, владимир сальдо, андрей алексеенко
Республика Адыгея, Геническ, Мурат Кумпилов, Владимир Сальдо, Андрей Алексеенко
МАЙКОП, 13 апр – РИА Новости. Строители Адыгея к концу апреля приступят к строительству и ремонту соцобъектов в подшефном Геническе Херсонской области, а власти республики будут максимально способствовать интеграции нового региона в РФ, сообщает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на заявление главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
"Строительные организации Адыгеи уже в конце текущего месяца должны приступить к строительству и ремонту соцобъектов в Геническе", – сказал он.
В Адыгее к июню создадут отделение фонда "Защитники Отечества"
Глава Адыгеи совершил рабочую поездку в Геническ, где проинспектировал результат ремонта соцобъектов и определил объем предстоящей работы по развитию подшефного района. Эти вопросы он обсудил с руководством республики - врио губернатора Владимиром Сальдо
и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко
,
"Кумпилов подчеркнул, что республика продолжит оказывать всю необходимую помощь для последовательной интеграции нового региона страны", - говорится в сообщении.
При помощи Адыгеи в Геническе продолжится благоустройство общественных территорий, будут построены физкультурно-оздоровительный комплекс и МФЦ, капитально отремонтируют среднюю школу N1. Вместе с подрядчиками глава Адыгеи проинспектировал эти стройплощадки.