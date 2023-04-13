Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили по Донецку десять натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:35 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм ... 07:40 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.