https://ria.ru/20230413/delegatsiya-1865191834.html

Посол в США сообщил, что российская делегация в ООН еще не получила визы

Посол в США сообщил, что российская делегация в ООН еще не получила визы - РИА Новости, 13.04.2023

Посол в США сообщил, что российская делегация в ООН еще не получила визы

На сегодняшний момент визы для министра иностранных дел России Сергея Лаврова и сопровождающих его лиц для участия в Совбезе ООН не получены, заявил посол... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T22:56

2023-04-13T22:56

2023-04-13T23:16

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анатолий антонов

сергей лавров

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На сегодняшний момент визы для министра иностранных дел России Сергея Лаврова и сопровождающих его лиц для участия в Совбезе ООН не получены, заявил посол России в США Анатолий Антонов."На сегодняшний момент никаких разрешений: ни визы для Сергея Викторовича, ни для его сопровождающих лиц - мы не получили", - сказа Антонов в ходе передачи "Большая игра".Американская сторона заявляет, что вопрос выдачи виз делегации РФ для участия в работе Совета Безопасности ООН находится в стадии межведомственного согласования, также сообщил он."Ответ только один – все находится в стадии согласования. Нас очень волнует ситуация с визами, поскольку весь опыт работы здесь показывает, что американцы тянут до последнего момента и потом выдают визы, к сожалению, далеко не всем членам команды министра", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20230412/lavrov-1864726458.html

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сша, россия, оон, государственный департамент сша, в мире, анатолий антонов, сергей лавров