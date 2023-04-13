https://ria.ru/20230413/delegatsiya-1865191834.html
Посол в США сообщил, что российская делегация в ООН еще не получила визы
Посол в США сообщил, что российская делегация в ООН еще не получила визы - РИА Новости, 13.04.2023
Посол в США сообщил, что российская делегация в ООН еще не получила визы
На сегодняшний момент визы для министра иностранных дел России Сергея Лаврова и сопровождающих его лиц для участия в Совбезе ООН не получены, заявил посол... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T22:56
2023-04-13T22:56
2023-04-13T23:16
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. На сегодняшний момент визы для министра иностранных дел России Сергея Лаврова и сопровождающих его лиц для участия в Совбезе ООН не получены, заявил посол России в США Анатолий Антонов."На сегодняшний момент никаких разрешений: ни визы для Сергея Викторовича, ни для его сопровождающих лиц - мы не получили", - сказа Антонов в ходе передачи "Большая игра".Американская сторона заявляет, что вопрос выдачи виз делегации РФ для участия в работе Совета Безопасности ООН находится в стадии межведомственного согласования, также сообщил он."Ответ только один – все находится в стадии согласования. Нас очень волнует ситуация с визами, поскольку весь опыт работы здесь показывает, что американцы тянут до последнего момента и потом выдают визы, к сожалению, далеко не всем членам команды министра", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20230412/lavrov-1864726458.html
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сша, россия, оон, государственный департамент сша, в мире, анатолий антонов, сергей лавров
США, Россия, ООН, Государственный департамент США, В мире, Анатолий Антонов, Сергей Лавров
Посол в США сообщил, что российская делегация в ООН еще не получила визы
Посол в США Антонов сообщил, что российская делегация в ООН еще не получила визы