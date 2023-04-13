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Глава МИД Армении пожаловался представителю госдепа на действия Баку - РИА Новости, 13.04.2023
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02:10 13.04.2023 (обновлено: 02:11 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html
Глава МИД Армении пожаловался представителю госдепа на действия Баку
Глава МИД Армении пожаловался представителю госдепа на действия Баку - РИА Новости, 13.04.2023
Глава МИД Армении пожаловался представителю госдепа на действия Баку
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T02:10
2023-04-13T02:11
в мире
армения
азербайджан
сша
арарат мирзоян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом пожаловался на действия Азербайджана в приграничной зоне, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных. Отмечается, что Мирзоян и Хоган коснулись вопросов региональной безопасности. "Министр Мирзоян представил подробности провокации, совершенной азербайджанскими вооруженными силами в районе села Тех Сюникской области Армении, отметив, что это является очередным проявлением общей агрессивной политики Азербайджана и направлена в том числе ​​на срыв усилий по продолжению мирных переговоров", - сообщается на сайте МИД. По данным пресс-службы, состоялся обмен мнениями о создавшемся в Нагорном Карабахе гуманитарном кризисе, вопросах урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. "Мирзоян подтвердил приверженность Армении мирному процессу и представил подходы армянской стороны к урегулированию существующих проблем", - говорится в сообщении. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
https://ria.ru/20230412/armenia-1864905750.html
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в мире, армения, азербайджан, сша, арарат мирзоян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, США, Арарат Мирзоян, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Глава МИД Армении пожаловался представителю госдепа на действия Баку

Глава МИД Армении Мирзоян пожаловался представителю госдепа на действия Баку на границе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности замгоссекретаря США по делам Европы и Евразии Дереком Хоганом пожаловался на действия Азербайджана в приграничной зоне, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Отмечается, что Мирзоян и Хоган коснулись вопросов региональной безопасности. "Министр Мирзоян представил подробности провокации, совершенной азербайджанскими вооруженными силами в районе села Тех Сюникской области Армении, отметив, что это является очередным проявлением общей агрессивной политики Азербайджана и направлена в том числе ​​на срыв усилий по продолжению мирных переговоров", - сообщается на сайте МИД.
По данным пресс-службы, состоялся обмен мнениями о создавшемся в Нагорном Карабахе гуманитарном кризисе, вопросах урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. "Мирзоян подтвердил приверженность Армении мирному процессу и представил подходы армянской стороны к урегулированию существующих проблем", - говорится в сообщении.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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В миреАрменияАзербайджанСШААрарат МирзоянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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