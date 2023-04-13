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В Липецкой области пройдет акция "Нет забытых обелисков" - РИА Новости, 13.04.2023
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Липецкая область
 
10:27 13.04.2023 (обновлено: 12:41 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/aktsiya-1864975043.html
В Липецкой области пройдет акция "Нет забытых обелисков"
В Липецкой области пройдет акция "Нет забытых обелисков" - РИА Новости, 13.04.2023
В Липецкой области пройдет акция "Нет забытых обелисков"
В Липецкой области в четверг стартует мемориально-патронатная акция "Нет забытых обелисков", которая продлится до 6 мая. Организатором выступает Региональный... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T10:27
2023-04-13T12:41
липецкая область
игорь артамонов
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. В Липецкой области в четверг стартует мемориально-патронатная акция "Нет забытых обелисков", которая продлится до 6 мая. Организатором выступает Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения в рамках проекта "Боевая слава Липецкой области" и при поддержке конкурса "Росмолодежь.Гранты", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, акция направлена на обследование и приведение в порядок воинских захоронений, расположенных в удаленных населенных пунктах Липецкой области, а также аллей, скверов, парков, где расположены обелиски, стелы, памятники, увековечивающие события Великой Отечественной войны.Артамонов отметил, что к участию в акции приглашаются добровольческие общественные объединения, образовательные организации, учреждения культуры и все заинтересованные в такой деятельности граждане и коллективы."Перечень объектов, которым требуется обновление и приведение в порядок, огромный, но, надеюсь, жители региона примут активное участие в акции и наведут чистоту на большинстве из них. Для липчан сохранение памяти и проявление уважения к историческому прошлому всегда было особенно важно", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Липецкая область, Игорь Артамонов, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

В Липецкой области пройдет акция "Нет забытых обелисков"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиМемориально-патронатная акция "Нет забытых обелисков"
Мемориально-патронатная акция Нет забытых обелисков - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Мемориально-патронатная акция "Нет забытых обелисков"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. В Липецкой области в четверг стартует мемориально-патронатная акция "Нет забытых обелисков", которая продлится до 6 мая. Организатором выступает Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения в рамках проекта "Боевая слава Липецкой области" и при поддержке конкурса "Росмолодежь.Гранты", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, акция направлена на обследование и приведение в порядок воинских захоронений, расположенных в удаленных населенных пунктах Липецкой области, а также аллей, скверов, парков, где расположены обелиски, стелы, памятники, увековечивающие события Великой Отечественной войны.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Артамонов отметил, что к участию в акции приглашаются добровольческие общественные объединения, образовательные организации, учреждения культуры и все заинтересованные в такой деятельности граждане и коллективы.
"Перечень объектов, которым требуется обновление и приведение в порядок, огромный, но, надеюсь, жители региона примут активное участие в акции и наведут чистоту на большинстве из них. Для липчан сохранение памяти и проявление уважения к историческому прошлому всегда было особенно важно", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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