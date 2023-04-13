https://ria.ru/20230413/aktsiya-1864975043.html

В Липецкой области пройдет акция "Нет забытых обелисков"

В Липецкой области пройдет акция "Нет забытых обелисков" - РИА Новости, 13.04.2023

В Липецкой области пройдет акция "Нет забытых обелисков"

В Липецкой области в четверг стартует мемориально-патронатная акция "Нет забытых обелисков", которая продлится до 6 мая. Организатором выступает Региональный... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T10:27

2023-04-13T10:27

2023-04-13T12:41

липецкая область

игорь артамонов

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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ЛИПЕЦК, 13 апр – РИА Новости. В Липецкой области в четверг стартует мемориально-патронатная акция "Нет забытых обелисков", которая продлится до 6 мая. Организатором выступает Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания населения в рамках проекта "Боевая слава Липецкой области" и при поддержке конкурса "Росмолодежь.Гранты", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, акция направлена на обследование и приведение в порядок воинских захоронений, расположенных в удаленных населенных пунктах Липецкой области, а также аллей, скверов, парков, где расположены обелиски, стелы, памятники, увековечивающие события Великой Отечественной войны.Артамонов отметил, что к участию в акции приглашаются добровольческие общественные объединения, образовательные организации, учреждения культуры и все заинтересованные в такой деятельности граждане и коллективы."Перечень объектов, которым требуется обновление и приведение в порядок, огромный, но, надеюсь, жители региона примут активное участие в акции и наведут чистоту на большинстве из них. Для липчан сохранение памяти и проявление уважения к историческому прошлому всегда было особенно важно", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230411/park-1864406273.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)