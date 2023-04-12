https://ria.ru/20230412/vzyatka-1864746454.html

Экс-замдиректора брянского депздрава задержали по обвинению во взятке

Экс-замдиректора брянского депздрава задержали по обвинению во взятке - РИА Новости, 12.04.2023

Экс-замдиректора брянского депздрава задержали по обвинению во взятке

Бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области задержали по обвинению в получении взятки более 1,5 миллионов рублей, сообщили в СУ... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:38

2023-04-12T12:38

2023-04-12T12:38

брянск

происшествия

взятка

россия

брянская область

коррупция

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области задержали по обвинению в получении взятки более 1,5 миллионов рублей, сообщили в СУ СК России по Брянской области. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. По подозрению в его совершении задержана бывшая заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области", - сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Брянской области. Следователи выяснили, что с сентября 2021 года по декабрь 2022 года подозреваемая получала взятки в общей сумме более 1,5 миллиона рублей за обеспечение заключения договоров поставок лекарственных препаратов без проведения конкурсов. Сейчас следователем предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о задержании заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларисы Борщевской по подозрению в получении взятки при организации поставок лекарств. Представитель объединенной пресс-службы судов сообщил РИА Новости, что Советский районный суд Брянска в среду изберет меру пресечения заместителю директора регионального департамента здравоохранения Ларисе Борщевской, задержанной, предварительно, по подозрению во взяточничестве.

https://ria.ru/20230411/mordoviya-1864584891.html

https://ria.ru/20230411/arest-1864530096.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

брянск, происшествия, взятка, россия, брянская область, коррупция, следственный комитет россии (ск рф)