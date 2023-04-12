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Экс-замдиректора брянского депздрава задержали по обвинению во взятке
Экс-замдиректора брянского депздрава задержали по обвинению во взятке - РИА Новости, 12.04.2023
Экс-замдиректора брянского депздрава задержали по обвинению во взятке
Бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области задержали по обвинению в получении взятки более 1,5 миллионов рублей, сообщили в СУ... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:38
2023-04-12T12:38
2023-04-12T12:38
брянск
происшествия
взятка
россия
брянская область
коррупция
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области задержали по обвинению в получении взятки более 1,5 миллионов рублей, сообщили в СУ СК России по Брянской области. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. По подозрению в его совершении задержана бывшая заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области", - сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Брянской области. Следователи выяснили, что с сентября 2021 года по декабрь 2022 года подозреваемая получала взятки в общей сумме более 1,5 миллиона рублей за обеспечение заключения договоров поставок лекарственных препаратов без проведения конкурсов. Сейчас следователем предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о задержании заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларисы Борщевской по подозрению в получении взятки при организации поставок лекарств. Представитель объединенной пресс-службы судов сообщил РИА Новости, что Советский районный суд Брянска в среду изберет меру пресечения заместителю директора регионального департамента здравоохранения Ларисе Борщевской, задержанной, предварительно, по подозрению во взяточничестве.
https://ria.ru/20230411/mordoviya-1864584891.html
https://ria.ru/20230411/arest-1864530096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, происшествия, взятка, россия, брянская область, коррупция, следственный комитет россии (ск рф)
Брянск, Происшествия, Взятка, Россия, Брянская область, Коррупция, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замдиректора брянского депздрава задержали по обвинению во взятке
Экс-замглавы брянского депздрава задержали по обвинению во взятке на 1,5 миллиона рублей