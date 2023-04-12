https://ria.ru/20230412/ukraina-1864773978.html
Захарова: фонд мира ЕС потратил весь бюджет на боевые действия на Украине
Захарова: фонд мира ЕС потратил весь бюджет на боевые действия на Украине - РИА Новости, 12.04.2023
Захарова: фонд мира ЕС потратил весь бюджет на боевые действия на Украине
Европейский фонд мира растратил за год "на раскрутку боевых действий" на Украине весь свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, при этом деньги будут поглощены не РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:03
2023-04-12T14:03
2023-04-12T14:03
специальная военная операция на украине
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мария захарова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Европейский фонд мира растратил за год "на раскрутку боевых действий" на Украине весь свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, при этом деньги будут поглощены не только "украинской черной дырой, но и американским военно-промышленным комплексом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С 28 февраля 2022 года Евросоюз, по сути, полностью переориентировал свой Европейский фонд мира на поставки вооружений украинской власти. Семью траншами на эти цели было выделено более 3,5 миллиарда евро. Это фактически менее, чем за год, исчерпало ресурсы фонда", - заявила Захарова на своем брифинге. Она напомнила, что эти деньги изначально предназначались "на так называемое содействие безопасности всех регионов мира вплоть до 2027 года". Вместо этого деньги были потрачены на "раскрутку боевых действий на территории Украины", отметила она. "13 марта страны ЕС были вынуждены повторно скинуться в бюджет фонда более чем на 2 миллиарда евро", - отметила Захарова. При этом, по ее прогнозу, "деньги ЕСовских налогоплательщиков вновь будут поглощены украинской черной дырой и американским военно-промышленным комплексом". "Какая главная цель, тоже понятно: продлить боевые действия на Европейском континенте", - резюмировала Захарова. Всего же Евросоюз выделил на военное содействие киевскому режиму около 13 миллиардов евро, отметила она.
https://ria.ru/20230409/snaryady-1864075334.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Евросоюз
Захарова: фонд мира ЕС потратил весь бюджет на боевые действия на Украине
Захарова: фонд мира ЕС потратил весь бюджет на продолжение боевых действий на Украине
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Европейский фонд мира растратил за год "на раскрутку боевых действий" на Украине весь свой бюджет, рассчитанный до 2027 года, при этом деньги будут поглощены не только "украинской черной дырой, но и американским военно-промышленным комплексом", заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С 28 февраля 2022 года Евросоюз, по сути, полностью переориентировал свой Европейский фонд мира на поставки вооружений украинской власти. Семью траншами на эти цели было выделено более 3,5 миллиарда евро. Это фактически менее, чем за год, исчерпало ресурсы фонда", - заявила Захарова на своем брифинге.
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Она напомнила, что эти деньги изначально предназначались "на так называемое содействие безопасности всех регионов мира вплоть до 2027 года".
Вместо этого деньги были потрачены на "раскрутку боевых действий на территории Украины", отметила она.
"13 марта страны ЕС были вынуждены повторно скинуться в бюджет фонда более чем на 2 миллиарда евро", - отметила Захарова.
При этом, по ее прогнозу, "деньги ЕСовских налогоплательщиков вновь будут поглощены украинской черной дырой и американским военно-промышленным комплексом".
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"Какая главная цель, тоже понятно: продлить боевые действия на Европейском континенте", - резюмировала Захарова.
Всего же Евросоюз выделил на военное содействие киевскому режиму около 13 миллиардов евро, отметила она.
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