https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html

Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter

Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter - РИА Новости, 12.04.2023

Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter

Разблокировка Twitter без удаления запрещенного контента будет противоречить законодательству РФ, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:53

2023-04-12T20:53

2023-04-12T20:53

россия

twitter

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

игорь краснов

илон маск

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Разблокировка Twitter без удаления запрещенного контента будет противоречить законодательству РФ, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову по поводу разблокировки Twitter подписали депутаты ото всех парламентских фракций. В документе отмечается, что соцсеть просят повторно проверить на наличие нарушающих законодательство РФ материалов и предложить руководству Twitter удалить или промаркировать их, а в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ. "До настоящего времени соцсеть не удалила по требованиям Роскомнадзора более 1,3 тысячи запрещенных материалов... Его разблокировка без удаления запрещенного контента будет противоречить российскому законодательству", - написал Хинштейн. По словам депутата, для того, чтобы разблокировать Twitter, депутатам следует обращаться не в Генпрокуратуру, а к администрации самого ресурса. В апреле прошлого года Twitter сообщил, что соцсеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Но осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".

https://ria.ru/20230406/twitter-1863466810.html

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россия, twitter, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), игорь краснов, илон маск, генеральная прокуратура рф, общество