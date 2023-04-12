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Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter - РИА Новости, 12.04.2023
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20:53 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html
Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter
Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter - РИА Новости, 12.04.2023
Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter
Разблокировка Twitter без удаления запрещенного контента будет противоречить законодательству РФ, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T20:53
2023-04-12T20:53
россия
twitter
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
игорь краснов
илон маск
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Разблокировка Twitter без удаления запрещенного контента будет противоречить законодательству РФ, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову по поводу разблокировки Twitter подписали депутаты ото всех парламентских фракций. В документе отмечается, что соцсеть просят повторно проверить на наличие нарушающих законодательство РФ материалов и предложить руководству Twitter удалить или промаркировать их, а в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ. "До настоящего времени соцсеть не удалила по требованиям Роскомнадзора более 1,3 тысячи запрещенных материалов... Его разблокировка без удаления запрещенного контента будет противоречить российскому законодательству", - написал Хинштейн. По словам депутата, для того, чтобы разблокировать Twitter, депутатам следует обращаться не в Генпрокуратуру, а к администрации самого ресурса. В апреле прошлого года Twitter сообщил, что соцсеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Но осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру. Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".
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россия, twitter, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), игорь краснов, илон маск, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Twitter, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Игорь Краснов, Илон Маск, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter

Хинштейн: разблокировка Twitter до удаления запрещенных материалов противоречит законам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПриложение Twitter на смартфоне
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Разблокировка Twitter без удаления запрещенного контента будет противоречить законодательству РФ, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Обращение к генпрокурору РФ Игорю Краснову по поводу разблокировки Twitter подписали депутаты ото всех парламентских фракций. В документе отмечается, что соцсеть просят повторно проверить на наличие нарушающих законодательство РФ материалов и предложить руководству Twitter удалить или промаркировать их, а в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ.
"До настоящего времени соцсеть не удалила по требованиям Роскомнадзора более 1,3 тысячи запрещенных материалов... Его разблокировка без удаления запрещенного контента будет противоречить российскому законодательству", - написал Хинштейн.
По словам депутата, для того, чтобы разблокировать Twitter, депутатам следует обращаться не в Генпрокуратуру, а к администрации самого ресурса.
В апреле прошлого года Twitter сообщил, что соцсеть не будет продвигать или рекомендовать страницы, связанные с российским руководством, как в ленте, так и в поиске. Но осенью бизнесмен Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению этой соцсети, пообещав либерализовать ее редакционную политику, которую критиковали за жесткую цензуру.
Доступ к Twitter в России был ограничен по требованию Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года на фоне сообщений о дискуссии по поводу снятия блокировки с сети в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявляли, что "оснований для разблокировки упомянутого ресурса нет".
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РоссияTwitterАлександр ХинштейнФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Игорь КрасновИлон МаскГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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