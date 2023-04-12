https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864652684.html

Кандидат в президенты Турции намерен продолжить посредничество на Украине

Кандидат в президенты Турции намерен продолжить посредничество на Украине - РИА Новости, 12.04.2023

Кандидат в президенты Турции намерен продолжить посредничество на Украине

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что Анкара в случае его победы на президентских выборах продолжит выполнять миссию... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T07:04

2023-04-12T07:04

2023-04-12T07:14

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дмитрий песков

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БОЛУ (Турция), 12 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил в интервью РИА Новости, что Анкара в случае его победы на президентских выборах продолжит выполнять миссию посредника между РФ и Украиной. "Безусловно, мы продолжим выполнять эту миссию", - заявил Индже в ответ на вопрос о том, продолжит ли при нем Анкара посредничество. "Мы обладаем соответствующими способностями, опытом и мощью. Миссия Турции – не вести войны, а заниматься примирением. Помимо этого, Турция одна из наиболее пострадавших от этой войны стран. Но мы занимаемся этой миссией не только из-за ущерба, но и ради мира во всем мире", - заявил Индже. Он отметил, что является сторонником решения проблем и конфликтов диалогом и дипломатией. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Индже участвовал в выборах 2018 года в качестве кандидата от оппозиционной Народно-Республиканской партии (CHP) и получил более 30% голосов, но позже отделился от CHP и создал свою партию Memleket. Индже удалось набрать более 100 тысяч подписей избирателей для регистрации своей кандидатуры. Согласно результатам различных опросов, на данный момент за Индже готовы отдать голоса не менее 8-10% избирателей. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.

https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864648063.html

https://ria.ru/20230411/putin-1864460825.html

https://ria.ru/20230411/turtsiya-1864564090.html

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