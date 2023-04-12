https://ria.ru/20230412/tsvetniki-1864807978.html

Московские цветники готовят к весенне-летнему сезону

Московские цветники готовят к весенне-летнему сезону - РИА Новости, 12.04.2023

Московские цветники готовят к весенне-летнему сезону

Городские цветники готовят к весенне-летнему сезону, в конце апреля запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола, сообщается в... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:54

2023-04-12T15:54

2023-04-12T15:54

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петр бирюков

москва

цветы

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Городские цветники готовят к весенне-летнему сезону, в конце апреля запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола, сообщается в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы. "Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках месячника по благоустройству проведут мероприятия по подготовке цветников. Очистим их от мусора и древесной щепы, прорыхлим землю, внесем удобрения. В конце апреля запланирована высадка цветочной рассады, первой на клумбах появится виола. К майским праздникам распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью. В общей сложности в этом году столичные цветники украсят более 56 миллионов цветов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что самые красивые клумбы традиционно оформят на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Благодаря поэтапной высадке цветы будут радовать москвичей до поздней осени.

https://ria.ru/20230412/moskva-1864682875.html

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петр бирюков, москва, цветы