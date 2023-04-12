https://ria.ru/20230412/trump-1864766741.html
В МИД назвали ситуацию с Трампом внутренним делом США
В МИД назвали ситуацию с Трампом внутренним делом США - РИА Новости, 12.04.2023
В МИД назвали ситуацию с Трампом внутренним делом США
Россия отслеживает ситуацию вокруг бывшего президента США Дональда Трампа, но это внутреннее дело Соединённых Штатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:39
2023-04-12T13:39
2023-04-12T13:39
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия отслеживает ситуацию вокруг бывшего президента США Дональда Трампа, но это внутреннее дело Соединённых Штатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
https://ria.ru/20230412/tramp-1864741307.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, сергей рябков
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Рябков
В МИД назвали ситуацию с Трампом внутренним делом США
Замглавы МИД Рябков: Россия отслеживает ситуацию с Трампом, но это внутреннее дело США
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия отслеживает ситуацию вокруг бывшего президента США Дональда Трампа, но это внутреннее дело Соединённых Штатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Это внутренние американские проблемы. Мы, насколько возможно, отслеживаем то, что происходит. Приближается избирательная кампания в США. Наверное, она будет достаточно сложной, но это их внутренние дела. Здесь у нас нет никакой позиции, никакого взгляда, и не может быть даже оценки этого всего", - сказал он.
Ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
Трамп заявил, что ни за что не откажется от президентской гонки