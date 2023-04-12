https://ria.ru/20230412/trump-1864766741.html

В МИД назвали ситуацию с Трампом внутренним делом США

В МИД назвали ситуацию с Трампом внутренним делом США - РИА Новости, 12.04.2023

В МИД назвали ситуацию с Трампом внутренним делом США

Россия отслеживает ситуацию вокруг бывшего президента США Дональда Трампа, но это внутреннее дело Соединённых Штатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:39

2023-04-12T13:39

2023-04-12T13:39

в мире

россия

сша

дональд трамп

сергей рябков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия отслеживает ситуацию вокруг бывшего президента США Дональда Трампа, но это внутреннее дело Соединённых Штатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. По данным телеканала Fox News, максимально возможное наказание по совокупности предъявленных Трампу обвинений составляет 136 лет лишения свободы. Сам экс-президент заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхеттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.

https://ria.ru/20230412/tramp-1864741307.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, дональд трамп, сергей рябков