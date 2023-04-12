https://ria.ru/20230412/toplivo-1864759488.html

Песков ответил на заявления о секретных переговорах по топливу для ракет

Песков ответил на заявления о секретных переговорах по топливу для ракет - РИА Новости, 12.04.2023

Песков ответил на заявления о секретных переговорах по топливу для ракет

В Кремле не знакомы с сообщениями СМИ о возможных тайных переговорах России, Ирана и Китая о пополнении химических компонентов для запуска баллистических ракет, РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:16

2023-04-12T13:16

2023-04-12T13:39

россия

иран

китай

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Кремле не знакомы с сообщениями СМИ о возможных тайных переговорах России, Ирана и Китая о пополнении химических компонентов для запуска баллистических ракет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не знаком с такими сообщениями, поэтому я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности сообщения СМИ о переговорах России, Ирана и Китая о пополнении запасов химических компонентов для запуска баллистических ракет. Ранее издание Politico сообщило, что Иран проводит тайные переговоры с РФ и КНР относительно закупки топлива для ракет, которые используют Россия в рамках специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20230329/akkuyu-1861506615.html

россия

иран

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, иран, китай, дмитрий песков, в мире