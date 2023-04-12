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Песков ответил на заявления о секретных переговорах по топливу для ракет
Песков ответил на заявления о секретных переговорах по топливу для ракет - РИА Новости, 12.04.2023
Песков ответил на заявления о секретных переговорах по топливу для ракет
В Кремле не знакомы с сообщениями СМИ о возможных тайных переговорах России, Ирана и Китая о пополнении химических компонентов для запуска баллистических ракет, РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:16
2023-04-12T13:16
2023-04-12T13:39
россия
иран
китай
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Кремле не знакомы с сообщениями СМИ о возможных тайных переговорах России, Ирана и Китая о пополнении химических компонентов для запуска баллистических ракет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не знаком с такими сообщениями, поэтому я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности сообщения СМИ о переговорах России, Ирана и Китая о пополнении запасов химических компонентов для запуска баллистических ракет. Ранее издание Politico сообщило, что Иран проводит тайные переговоры с РФ и КНР относительно закупки топлива для ракет, которые используют Россия в рамках специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230329/akkuyu-1861506615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Иран, Китай, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на заявления о секретных переговорах по топливу для ракет
Песков: в Кремле не знакомы с данными о переговорах по топливу для баллистических ракет
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Кремле не знакомы с сообщениями СМИ о возможных тайных переговорах России, Ирана и Китая о пополнении химических компонентов для запуска баллистических ракет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не знаком с такими сообщениями, поэтому я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли действительности сообщения СМИ о переговорах России, Ирана и Китая о пополнении запасов химических компонентов для запуска баллистических ракет.
Ранее издание Politico сообщило, что Иран проводит тайные переговоры с РФ и КНР относительно закупки топлива для ракет, которые используют Россия в рамках специальной военной операции на Украине
.
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