https://ria.ru/20230412/stantsiya-1864810419.html
Борисов заявил, что основные параметры новой РОС определены
Борисов заявил, что основные параметры новой РОС определены - РИА Новости, 12.04.2023
Борисов заявил, что основные параметры новой РОС определены
Основные параметры и облик новой Российской орбитальной станции (РОС) уже определены, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:45
2023-04-12T15:45
2023-04-12T15:45
наука
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юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Основные параметры и облик новой Российской орбитальной станции (РОС) уже определены, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Эскизный проект будет готов летом этого года, но сегодня основные параметры и облик станции, этапы её создания нам уже хорошо известны, и я в ходе сегодняшней беседы доложу вам об этом", - сказал Борисов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, кадры которой показал телеканал "Россия 24". Он заявил о готовности рассказать президенту о текущем финансовом положении в отрасли и поделиться стратегическими планами по развитию многоспутниковой группировки. Кроме того, он предложил Путину обсудить вопросы создания РОС. "Насколько я понимаю, одна из функций, одна из целей этой Российской орбитальной станции будет заключаться в том числе и в том, чтобы готовить к реализации наши планы по Луне", - подчеркнул Путин. Борисов ответил ему, что новая орбита и новая радиационная обстановка позволят учёным "углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности, для лунной программы". Это он назвал одним из преимуществ новой орбиты и нового орбитального построения будущей РОС. Кроме того, Борисов поздравил президента от имени всех работников ракетно-космической отрасли, ветеранов и космонавтов с Днём космонавтики.
https://ria.ru/20230412/luna-1864791259.html
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россия, юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос
Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос
Борисов заявил, что основные параметры новой РОС определены
Борисов: основные параметры и облик новой Российской орбитальной станции уже определены
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости.
Основные параметры и облик новой Российской орбитальной станции (РОС) уже определены, заявил
гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Эскизный проект будет готов летом этого года, но сегодня основные параметры и облик станции, этапы её создания нам уже хорошо известны, и я в ходе сегодняшней беседы доложу вам об этом", - сказал Борисов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
, кадры которой показал телеканал "Россия 24".
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Он заявил о готовности рассказать президенту о текущем финансовом положении в отрасли и поделиться стратегическими планами по развитию многоспутниковой группировки. Кроме того, он предложил Путину обсудить вопросы создания РОС.
"Насколько я понимаю, одна из функций, одна из целей этой Российской орбитальной станции будет заключаться в том числе и в том, чтобы готовить к реализации наши планы по Луне", - подчеркнул Путин.
Борисов ответил ему, что новая орбита и новая радиационная обстановка позволят учёным "углубиться и освоить те технологии, которые необходимы будут для дальнего космоса, в частности, для лунной программы". Это он назвал одним из преимуществ новой орбиты и нового орбитального построения будущей РОС.
Кроме того, Борисов поздравил президента от имени всех работников ракетно-космической отрасли, ветеранов и космонавтов с Днём космонавтики.
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