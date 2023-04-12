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На Украине две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 12.04.2023
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Религия
 
18:36 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/ptsu-1864883304.html
На Украине две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ
На Украине две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 12.04.2023
На Украине две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ
Две религиозные общины в Житомирской области на западе Украины проголосовали за выход из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:36
2023-04-12T18:36
религия
житомирская область
украина
хмельницкая область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Две религиозные общины в Житомирской области на западе Украины проголосовали за выход из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и присоединилась к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в то же время настоятели и священнослужители обеих церквей отказались от перехода, сообщило в среду издание "24 канал". "В Житомирской области две общины вышли из УПЦ Московского патриархата. Речь идет о Свято-Покровской общине села Дрыглов Чудновского района и Свято-Троицкой общине села Большие Лесовцы Попельнянского района. Настоятели обеих церквей отказались переходить в ПЦУ со своими людьми", - сообщает издание. Сообщается, что епископ Житомирский и Овручский Паисий (в миру – Владимир Кухарчук) 10 апреля принял в управление их епархии представителей одной религиозной общины. По его словам, после богослужения в храме села Дрыглов в воскресенье прихожане провели общее собрание и написали общее заявление, согласно которому "их официально приняли в поместную церковь". Вторая община села Великие Лесовцы перешла в ПЦУ 11 апреля, о чем сообщил епископ Паисий. Ранее издание сообщало, что с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ.
https://ria.ru/20230412/upts-1864788260.html
https://ria.ru/20230411/raskol-1864287341.html
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житомирская область, украина, хмельницкая область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Житомирская область, Украина, Хмельницкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ

В Житомирской области Украины две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Две религиозные общины в Житомирской области на западе Украины проголосовали за выход из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и присоединилась к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в то же время настоятели и священнослужители обеих церквей отказались от перехода, сообщило в среду издание "24 канал".
"В Житомирской области две общины вышли из УПЦ Московского патриархата. Речь идет о Свято-Покровской общине села Дрыглов Чудновского района и Свято-Троицкой общине села Большие Лесовцы Попельнянского района. Настоятели обеих церквей отказались переходить в ПЦУ со своими людьми", - сообщает издание.
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Сообщается, что епископ Житомирский и Овручский Паисий (в миру – Владимир Кухарчук) 10 апреля принял в управление их епархии представителей одной религиозной общины. По его словам, после богослужения в храме села Дрыглов в воскресенье прихожане провели общее собрание и написали общее заявление, согласно которому "их официально приняли в поместную церковь". Вторая община села Великие Лесовцы перешла в ПЦУ 11 апреля, о чем сообщил епископ Паисий.
Ранее издание сообщало, что с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ.
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