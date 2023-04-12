https://ria.ru/20230412/ptsu-1864883304.html
На Украине две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ
На Украине две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 12.04.2023
На Украине две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ
Две религиозные общины в Житомирской области на западе Украины проголосовали за выход из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:36
2023-04-12T18:36
2023-04-12T18:36
религия
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ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Две религиозные общины в Житомирской области на западе Украины проголосовали за выход из состава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и присоединилась к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в то же время настоятели и священнослужители обеих церквей отказались от перехода, сообщило в среду издание "24 канал". "В Житомирской области две общины вышли из УПЦ Московского патриархата. Речь идет о Свято-Покровской общине села Дрыглов Чудновского района и Свято-Троицкой общине села Большие Лесовцы Попельнянского района. Настоятели обеих церквей отказались переходить в ПЦУ со своими людьми", - сообщает издание. Сообщается, что епископ Житомирский и Овручский Паисий (в миру – Владимир Кухарчук) 10 апреля принял в управление их епархии представителей одной религиозной общины. По его словам, после богослужения в храме села Дрыглов в воскресенье прихожане провели общее собрание и написали общее заявление, согласно которому "их официально приняли в поместную церковь". Вторая община села Великие Лесовцы перешла в ПЦУ 11 апреля, о чем сообщил епископ Паисий. Ранее издание сообщало, что с начала 2023 года в ПЦУ перешли 63 религиозные организации. Наибольшее количество таких общин расположены в Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. В то же время на Украине остается порядка 8,5 тысячи храмов, подчиняющихся УПЦ.
https://ria.ru/20230412/upts-1864788260.html
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Религия, Житомирская область, Украина, Хмельницкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ
В Житомирской области Украины две религиозные общины перешли к раскольнической ПЦУ