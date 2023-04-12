https://ria.ru/20230412/presnyakov-1864521105.html
Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США
Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США - РИА Новости, 12.04.2023
Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США
Музыкант Никита Пресняков опроверг слухи о наличии гражданства США. Он также признался, что планирует вернуться в Россию. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:00
2023-04-12T03:00
2023-04-12T03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Музыкант Никита Пресняков опроверг слухи о наличии гражданства США. Он также признался, что планирует вернуться в Россию.В прошлом году СМИ сообщили о переезде Преснякова за границу из-за мобилизации. Позже он опроверг слухи о своей эмиграции. Спустя несколько месяцев супруга артиста Алена Краснова опубликовала совместное видео с ним, сделанное на американской вечеринке. Затем Пресняков поделился, что вернулся к своей основной специальности – режиссуре. Он похвалился наличием сразу нескольких заказов на съемки. В феврале музыкант все же рассекретил свое местонахождение и признался, что приступил к съемкам музыкальных видео в США. Для работы за границей он взял себе псевдоним Nick Pres.
https://ria.ru/20220609/presnyakov-1794188880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, знаменитости, музыка
Культура, США, Знаменитости, Музыка
Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США
Певец Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США