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Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США - РИА Новости, 12.04.2023
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Культура
 
03:00 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/presnyakov-1864521105.html
Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США
Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США - РИА Новости, 12.04.2023
Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США
Музыкант Никита Пресняков опроверг слухи о наличии гражданства США. Он также признался, что планирует вернуться в Россию. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T03:00
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Музыкант Никита Пресняков опроверг слухи о наличии гражданства США. Он также признался, что планирует вернуться в Россию.В прошлом году СМИ сообщили о переезде Преснякова за границу из-за мобилизации. Позже он опроверг слухи о своей эмиграции. Спустя несколько месяцев супруга артиста Алена Краснова опубликовала совместное видео с ним, сделанное на американской вечеринке. Затем Пресняков поделился, что вернулся к своей основной специальности – режиссуре. Он похвалился наличием сразу нескольких заказов на съемки. В феврале музыкант все же рассекретил свое местонахождение и признался, что приступил к съемкам музыкальных видео в США. Для работы за границей он взял себе псевдоним Nick Pres.
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сша, знаменитости, музыка
Культура, США, Знаменитости, Музыка
Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США

Певец Никита Пресняков опроверг наличие гражданства США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Никита Пресняков
Певец Никита Пресняков - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Музыкант Никита Пресняков опроверг слухи о наличии гражданства США. Он также признался, что планирует вернуться в Россию.
«
"Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию", – поделился исполнитель в интервью "Абзацу".
В прошлом году СМИ сообщили о переезде Преснякова за границу из-за мобилизации. Позже он опроверг слухи о своей эмиграции.
Спустя несколько месяцев супруга артиста Алена Краснова опубликовала совместное видео с ним, сделанное на американской вечеринке.
Затем Пресняков поделился, что вернулся к своей основной специальности – режиссуре. Он похвалился наличием сразу нескольких заказов на съемки.
В феврале музыкант все же рассекретил свое местонахождение и признался, что приступил к съемкам музыкальных видео в США. Для работы за границей он взял себе псевдоним Nick Pres.
Актер Никита Пресняков и его супруга Алёна Краснова на премьере фильма Человек-паук: нет пути домой в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Никита Пресняков уехал в США
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