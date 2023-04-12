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Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам - РИА Новости, 12.04.2023
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12:43 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/povestki-1864747426.html
Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам
Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам - РИА Новости, 12.04.2023
Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на логистические вопросы по электронным повесткам,... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:43
2023-04-12T12:43
общество
россия
валерий фадеев
госдума рф
максут шадаев
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на логистические вопросы по электронным повесткам, сообщила пресс-служба СПЧ. Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная считается врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина или по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток, даже если он ее не откроет. В своем обращении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ, Фадеев отмечает, что, безусловно, каждый военнообязанный должен прийти в военкомат по повестке. "Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии - это конституционный долг. Это важно, и мы поддерживаем создание такого реестра. Но возникают логистические вопросы", - отметил Фадеев. "Как быть, если у человека нет аккаунта на портале; что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких "неоцифрованных" людей у нас много, особенно в глубинке; если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку, ограничения при этом уже начинают работать; если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт, он вернется и уже попадет под ответственность; глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на "Госуслугах" можно будет отключить, будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку; на эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения", - говорится в обращении Фадеева. Также глава СПЧ выразил надежду, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная дума такие ответы предоставят.
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общество, россия, валерий фадеев, госдума рф, максут шадаев
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Госдума РФ, Максут Шадаев
Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам

Глава СПЧ Фадеев попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на логистические вопросы по электронным повесткам, сообщила пресс-служба СПЧ.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная считается врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина или по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток, даже если он ее не откроет.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
Вчера, 10:00
Инфографика
Единый реестр военнообязанных и электронные повесткиПосмотреть
В своем обращении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ, Фадеев отмечает, что, безусловно, каждый военнообязанный должен прийти в военкомат по повестке.
"Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии - это конституционный долг. Это важно, и мы поддерживаем создание такого реестра. Но возникают логистические вопросы", - отметил Фадеев.
"Как быть, если у человека нет аккаунта на портале; что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких "неоцифрованных" людей у нас много, особенно в глубинке; если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку, ограничения при этом уже начинают работать; если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт, он вернется и уже попадет под ответственность; глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на "Госуслугах" можно будет отключить, будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку; на эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения", - говорится в обращении Фадеева.
Также глава СПЧ выразил надежду, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная дума такие ответы предоставят.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Минцифры рассказали, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг
Вчера, 08:59
 
ОбществоРоссияВалерий ФадеевГосдума РФМаксут Шадаев
 
 
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