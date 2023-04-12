https://ria.ru/20230412/povestki-1864747426.html

Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам

Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам - РИА Новости, 12.04.2023

Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на логистические вопросы по электронным повесткам,... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:43

2023-04-12T12:43

2023-04-12T12:43

общество

россия

валерий фадеев

госдума рф

максут шадаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156003/82/1560038236_0:39:3032:1745_1920x0_80_0_0_a873a68ec2a6bd3c41dd98b8e07050fe.jpg

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на логистические вопросы по электронным повесткам, сообщила пресс-служба СПЧ. Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная считается врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина или по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток, даже если он ее не откроет. В своем обращении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ, Фадеев отмечает, что, безусловно, каждый военнообязанный должен прийти в военкомат по повестке. "Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии - это конституционный долг. Это важно, и мы поддерживаем создание такого реестра. Но возникают логистические вопросы", - отметил Фадеев. "Как быть, если у человека нет аккаунта на портале; что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких "неоцифрованных" людей у нас много, особенно в глубинке; если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку, ограничения при этом уже начинают работать; если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт, он вернется и уже попадет под ответственность; глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на "Госуслугах" можно будет отключить, будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку; на эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения", - говорится в обращении Фадеева. Также глава СПЧ выразил надежду, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная дума такие ответы предоставят.

https://ria.ru/20230412/gosuslugi-1864666091.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валерий фадеев, госдума рф, максут шадаев