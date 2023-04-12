Глава СПЧ попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам
Глава СПЧ Фадеев попросил Минцифры прояснить вопросы по электронным повесткам
Валерий Фадеев . Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на логистические вопросы по электронным повесткам, сообщила пресс-служба СПЧ.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон об электронных повестках в военкомат для военнообязанных и об ограничениях за уклонение от призыва. Повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная считается врученной с момента размещения в личном кабинете гражданина или по истечении семи дней с даты появления в реестре повесток, даже если он ее не откроет.
В своем обращении, опубликованном в телеграм-канале СПЧ, Фадеев отмечает, что, безусловно, каждый военнообязанный должен прийти в военкомат по повестке.
"Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии - это конституционный долг. Это важно, и мы поддерживаем создание такого реестра. Но возникают логистические вопросы", - отметил Фадеев.
"Как быть, если у человека нет аккаунта на портале; что делать, если нет смартфона и компьютера? Таких "неоцифрованных" людей у нас много, особенно в глубинке; если человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку, ограничения при этом уже начинают работать; если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт, он вернется и уже попадет под ответственность; глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на "Госуслугах" можно будет отключить, будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку; на эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения", - говорится в обращении Фадеева.
Также глава СПЧ выразил надежду, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная дума такие ответы предоставят.