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В Польше на границе открыли предупредительный огонь по пособникам мигрантов - РИА Новости, 12.04.2023
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15:40 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/polskie-1864808672.html
В Польше на границе открыли предупредительный огонь по пособникам мигрантов
В Польше на границе открыли предупредительный огонь по пособникам мигрантов - РИА Новости, 12.04.2023
В Польше на границе открыли предупредительный огонь по пособникам мигрантов
Польские пограничники открыли предупредительный огонь по пособникам нелегальных мигрантов, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:40
2023-04-12T15:40
в мире
польша
белоруссия
минск
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Польские пограничники открыли предупредительный огонь по пособникам нелегальных мигрантов, сообщает Пограничная стража Польши. "Вчера сотрудники погранстражи из пункта в Наревке после погони, во время которой было сделано три предупредительных выстрела, задержали пятерых граждан Грузии, которые приехали забрать нелегальных мигрантов с польско-белорусской границы. Водители не остановились для контроля, блокировали служебный автомобиль пограничной стражи", - говорится в сообщении Погранстражи в Twitter. Всего за минувшие сутки из Белоруссии в Польшу пытался нелегально попасть 71 человек, в частности, граждане Конго и Ирана. 38 из них вернулись на территорию Белоруссии, заметив польских пограничников. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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в мире, польша, белоруссия, минск, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Евросоюз
В Польше на границе открыли предупредительный огонь по пособникам мигрантов

Польские пограничники открыли предупредительный огонь по пособникам нелегальных мигрантов

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 апр – РИА Новости. Польские пограничники открыли предупредительный огонь по пособникам нелегальных мигрантов, сообщает Пограничная стража Польши.
"Вчера сотрудники погранстражи из пункта в Наревке после погони, во время которой было сделано три предупредительных выстрела, задержали пятерых граждан Грузии, которые приехали забрать нелегальных мигрантов с польско-белорусской границы. Водители не остановились для контроля, блокировали служебный автомобиль пограничной стражи", - говорится в сообщении Погранстражи в Twitter.
Всего за минувшие сутки из Белоруссии в Польшу пытался нелегально попасть 71 человек, в частности, граждане Конго и Ирана. 38 из них вернулись на территорию Белоруссии, заметив польских пограничников.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе.
Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию заканчивают оснащать камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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