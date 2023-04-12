https://ria.ru/20230412/parizh-1864845603.html

В Париже уборщики мусора снова начнут забастовку против реформы пенсий

В Париже уборщики мусора снова начнут забастовку против реформы пенсий - РИА Новости, 12.04.2023

В Париже уборщики мусора снова начнут забастовку против реформы пенсий

Профсоюзы уборщиков мусора французской столицы в среду проголосовали за возобновление бессрочной забастовки против повышения пенсионного возраста, начиная с... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:50

2023-04-12T16:50

2023-04-12T16:50

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858567770_0:236:3070:1963_1920x0_80_0_0_cc3e062505b234edbd4d7bfa4cb87a30.jpg

ПАРИЖ, 12 апр - РИА Новости. Профсоюзы уборщиков мусора французской столицы в среду проголосовали за возобновление бессрочной забастовки против повышения пенсионного возраста, начиная с четверга, сообщило издание Parisien. "Мусорщики Парижа в среду проголосовали за "2 акт" забастовки, пообещав, согласно профсоюзу "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), превратить улицы Парижа в общественную свалку до тех пор, пока пенсионная реформа не будет отозвана", - сообщило СМИ. Забастовка начнётся в день, который профсоюзы объявили новым днем протестов против пенсионной реформы - накануне вынесения Конституционным советом Франции решения о соответствии законопроекта действующему законодательству. "Если нужно продержаться две недели, мы продержимся. Необходимо, чтобы акция имела ещё больший эффект, чем в первый раз, потому как (президент Франции) Эммануэль Макрон нас не услышал", - приводит издание слова генерального секретаря подразделения CGT, отвечающего за уборку мусора и ассенизацию, Режи Вечели. Отмечается, что уборка мусора полностью прекратится в четверг, три мусоросжигательных завода города будут остановлены. Как сообщил Вечели, профсоюзы также вели переговоры с уборщиками мусора, работающими в компаниях частного сектора, призывая их присоединиться к забастовке и увеличить число протестующих. Предыдущая забастовка мусорщиков началась 7 марта и продлилась несколько недель. Три мусоросжигательных завода на окраинах города - в Иври-сюр-Сен, Исси-ле-Мулено и в Сент-Уэн - прекратили работу. На улицах столицы скопилось огромное количество отходов. Их количество достигло рекордных 10,5 тысяч тонн 24 марта. Власти города стали силой возвращать персонал к работе. Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта Борн приняла решение принять закон о пенсионной реформе в обход голосования в парламенте. Это вызвало новую волну протестов. Конституционный совет Франции 14 апреля должен озвучить решение по соответствию законопроекта нормам существующего законодательства страны. Если он будет одобрен, закон вступит в силу с 1 сентября. Как сообщал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), на данный момент уборщики мусора имеют право уйти на пенсию в 57 лет. Если пенсионная реформа будет окончательно принята после оценки Конституционного совета, им придется работать еще два дополнительных года.

https://ria.ru/20230405/banner-1863209077.html

https://ria.ru/20230406/gas-1863609112.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, эммануэль макрон