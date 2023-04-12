https://ria.ru/20230412/otkhody-1864864200.html
Лукашенко подписал указ об обращении с радиоактивными отходами
Лукашенко подписал указ об обращении с радиоактивными отходами - РИА Новости, 12.04.2023
Лукашенко подписал указ об обращении с радиоактивными отходами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами, документ направлен на обеспечение системы... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:35
2023-04-12T17:35
2023-04-12T17:39
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами, документ направлен на обеспечение системы долговременного хранения и захоронения отходов, сообщает агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера."Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля подписал указ №101 "Об организации системы обращения с радиоактивными отходами", направленный на обеспечение функционирования системы долговременного хранения и захоронения таких отходов", - говорится в сообщении.Указ определяет источники финансирования деятельности специально уполномоченной организации - национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, а также генеральную проектную организацию по научному сопровождению работ по проектированию и сооружению объектов обращения с радиоактивными отходами.
https://ria.ru/20230326/oruzhie-1860755350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал указ об обращении с радиоактивными отходами
Лукашенко подписал указ об организации системы обращения с радиоактивными отходами