https://ria.ru/20230412/nauka-1864879711.html

Мишустин рассказал о новом законе о науке

Мишустин рассказал о новом законе о науке - РИА Новости, 12.04.2023

Мишустин рассказал о новом законе о науке

Принятие нового закона о науке и научно-технической политике позволит серьезно увеличить поддержку молодых ученых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T18:21

2023-04-12T18:21

2023-04-12T18:21

наука

россия

михаил мишустин

валерий фальков

наука

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ХИМКИ, 12 апр - РИА Новости. Принятие нового закона о науке и научно-технической политике позволит серьезно увеличить поддержку молодых ученых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сейчас в Думе в первом чтении принят закон о науке и научно-технической политике, в котором есть целый ряд изменений, которые будут помогать (...) молодым ученым. В частности, вводится понятие молодого ученого - возраст до 35 лет. Соответственно, (вводится) целый набор поддержек, в том числе, возможность получить жилье", - сказал Мишустин в ходе общения со специалистами НПО им. С.А. Лавочкина в среду. По его словам, правительство, в частности, увеличивает суммы финансирования для получения учеными жилищных сертификатов. В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который тоже участвовал в общении, добавил, что, согласно законопроекту, меры поддержки будут оказываться на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Отдельно новыми нормами регулируются меры поддержки ученых со стороны бизнеса.

https://ria.ru/20230411/promyshlennost-1864619861.html

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россия, михаил мишустин, валерий фальков, наука