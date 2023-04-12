https://ria.ru/20230412/nauka-1864879711.html
Мишустин рассказал о новом законе о науке
Мишустин рассказал о новом законе о науке - РИА Новости, 12.04.2023
Мишустин рассказал о новом законе о науке
Принятие нового закона о науке и научно-технической политике позволит серьезно увеличить поддержку молодых ученых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:21
2023-04-12T18:21
2023-04-12T18:21
наука
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михаил мишустин
валерий фальков
наука
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ХИМКИ, 12 апр - РИА Новости. Принятие нового закона о науке и научно-технической политике позволит серьезно увеличить поддержку молодых ученых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сейчас в Думе в первом чтении принят закон о науке и научно-технической политике, в котором есть целый ряд изменений, которые будут помогать (...) молодым ученым. В частности, вводится понятие молодого ученого - возраст до 35 лет. Соответственно, (вводится) целый набор поддержек, в том числе, возможность получить жилье", - сказал Мишустин в ходе общения со специалистами НПО им. С.А. Лавочкина в среду. По его словам, правительство, в частности, увеличивает суммы финансирования для получения учеными жилищных сертификатов. В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков, который тоже участвовал в общении, добавил, что, согласно законопроекту, меры поддержки будут оказываться на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Отдельно новыми нормами регулируются меры поддержки ученых со стороны бизнеса.
https://ria.ru/20230411/promyshlennost-1864619861.html
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россия, михаил мишустин, валерий фальков, наука
Наука, Россия, Михаил Мишустин, Валерий Фальков, Наука
Мишустин рассказал о новом законе о науке
Мишустин: принятие нового закона о науке позволит увеличить поддержку молодых ученых
ХИМКИ, 12 апр - РИА Новости. Принятие нового закона о науке и научно-технической политике позволит серьезно увеличить поддержку молодых ученых, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас в Думе в первом чтении принят закон о науке и научно-технической политике, в котором есть целый ряд изменений, которые будут помогать (...) молодым ученым. В частности, вводится понятие молодого ученого - возраст до 35 лет. Соответственно, (вводится) целый набор поддержек, в том числе, возможность получить жилье", - сказал Мишустин в ходе общения со специалистами НПО им. С.А. Лавочкина в среду.
По его словам, правительство, в частности, увеличивает суммы финансирования для получения учеными жилищных сертификатов.
В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков
, который тоже участвовал в общении, добавил, что, согласно законопроекту, меры поддержки будут оказываться на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Отдельно новыми нормами регулируются меры поддержки ученых со стороны бизнеса.
Мишустин призвал регионы проработать меры поддержки промышленности