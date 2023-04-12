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В ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за ЧП на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 12.04.2023
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14:42 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/napryazhennost-1864786805.html
В ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за ЧП на границе Армении и Азербайджана
В ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за ЧП на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 12.04.2023
В ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за ЧП на границе Армении и Азербайджана
Вооруженные инциденты, подобные произошедшему накануне на армяно-азербайджанской границе, могут привести к росту напряженности в Закавказье, заявил действующий... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T14:42
2023-04-12T14:42
в мире
цены на нефть
армения
азербайджан
баку
джейхун байрамов
обсе
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БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Вооруженные инциденты, подобные произошедшему накануне на армяно-азербайджанской границе, могут привести к росту напряженности в Закавказье, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных. "Вооруженные инциденты, подобные тому, что произошел накануне на армяно-азербайджанской границе, могут привести к росту напряженности в регионе. ОБСЕ поддерживает все инициативы, способствующие диалогу по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы содействовать налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией. ОБСЕ выступает за продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между странами", - сказал Османи на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Османи находится с визитом в Баку. Ранее он и министр иностранных дел Азербайджана провели встречу в расширенном формате и обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
https://ria.ru/20230412/perestrelka-1864758694.html
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в мире, цены на нефть, армения, азербайджан, баку, джейхун байрамов, обсе
В мире, Цены на нефть, Армения, Азербайджан, Баку, Джейхун Байрамов, ОБСЕ
В ОБСЕ выразили обеспокоенность из-за ЧП на границе Армении и Азербайджана

ОБСЕ: ЧП на границе Армении и Азербайджана может увеличить напряженность в Закавказье

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 12 апр – РИА Новости. Вооруженные инциденты, подобные произошедшему накануне на армяно-азербайджанской границе, могут привести к росту напряженности в Закавказье, заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.
Во вторник оборонные ведомства Армении и Азербайджана обменялись обвинениями по поводу инцидента в районе села Тех, расположенного у границы двух стран между городами Горис и Лачин. В Ереване заявили о четырех погибших армянских военных и шести раненых, в Баку – о трех погибших военных.
"Вооруженные инциденты, подобные тому, что произошел накануне на армяно-азербайджанской границе, могут привести к росту напряженности в регионе. ОБСЕ поддерживает все инициативы, способствующие диалогу по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы готовы содействовать налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией. ОБСЕ выступает за продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между странами", - сказал Османи на пресс-конференции после встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Османи находится с визитом в Баку. Ранее он и министр иностранных дел Азербайджана провели встречу в расширенном формате и обменялись мнениями по повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
МИД рассказал о мерах по деэскалации на границе Армении и Азербайджана
Вчера, 13:15
 
В миреЦены на нефтьАрменияАзербайджанБакуДжейхун БайрамовОБСЕ
 
 
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