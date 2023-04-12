https://ria.ru/20230412/moskvich-1864649740.html
"Москвич" работает над линейкой аксессуаров, заявил гендиректор
"Москвич" работает над линейкой аксессуаров, заявил гендиректор - РИА Новости, 12.04.2023
"Москвич" работает над линейкой аксессуаров, заявил гендиректор
Автозавод "Москвич" работает над линейкой аксессуаров для автомобилей бренда, уже скоро они могут появиться в продаже в дилерских центрах, сообщил в интервью... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T05:52
2023-04-12T05:52
2023-04-12T05:53
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Автозавод "Москвич" работает над линейкой аксессуаров для автомобилей бренда, уже скоро они могут появиться в продаже в дилерских центрах, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Пронин. "Мы также работаем над линейкой аксессуаров, которые, надеюсь, скоро появятся в наших дилерских центрах", - сказал он. Сейчас в линейке бренда две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей. На очереди седан "Москвич 6", продажи которого намечены на сентябрь, и еще один кроссовер - начало производства и название новинки пока не раскрываются. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
https://ria.ru/20230412/moskvich-1864648370.html
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авто, москва, россия, санкт-петербург, renault s.a, renault clio, экономика
Авто, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Renault S.A, Renault Clio, Экономика
"Москвич" работает над линейкой аксессуаров, заявил гендиректор
Пронин: "Москвич" работает над линейкой аксессуаров, скоро они появятся в продаже