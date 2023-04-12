https://ria.ru/20230412/meditsina-1864904034.html

Центр ядерной медицины за 700 миллионов рублей может появиться в Пензе

Центр ядерной медицины за 700 миллионов рублей может появиться в Пензе - РИА Новости, 12.04.2023

Центр ядерной медицины за 700 миллионов рублей может появиться в Пензе

Группа компаний "Медскан" планирует построить в Пензе центр ядерной медицины, объем инвестиций может составить до 700 миллионов рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T20:11

2023-04-12T20:11

2023-04-12T20:11

пензенская область

пензенская область

олег мельниченко

пенза

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ПЕНЗА, 12 апр - РИА Новости. Группа компаний "Медскан" планирует построить в Пензе центр ядерной медицины, объем инвестиций может составить до 700 миллионов рублей, сообщил губернатор области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "Сегодня сделан важный шаг в развитии регионального здравоохранения. С группой компаний "Медскан" подписан протокол о намерениях по строительству центра ядерной медицины в Пензе. Руководство компании готово инвестировать в проект до 700 миллионов рублей. Начать работы планируем уже в этом году, а завершить в 2025-м. Открытие центра ядерной медицины обсуждалось давно, это невероятно важный проект, который значительно улучшит качество диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Это поможет сохранить многие жизни", - написал он. Глава региона отметил, что вкупе с созданием новых лабораторно-диагностического и хирургического корпусов областного онкодиспансера регион получит современный онкологический центр, отвечающий самым высоким стандартам. "Здоровье жителей Пензенской области - один из главных приоритетов нашей работы", - подчеркнул он. Как сообщила пресс-служба областного правительства, губернатор в среду в Пензе на встрече с председателем совета директоров "Медскана" Евгением Туголуковым назвал проблему онкологических заболеваний в регионе требующей решения. "Онкологическую службу нам надо развивать. В 2021 году президент нас поддержал - первый этап - мы сейчас строим диагностический центр, в планах - хирургический корпус. И то, чего нам точно не хватает, центра ядерной медицины. Идея его создания достаточно эффективна. С учетом динамического развития нашей онкологической службы мы готовы приступить к реализации проекта даже в 2023 году", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Уточняется, что Туголуков в свою очередь отметил высокую заинтересованность региона в создании условий для лечения онкобольных. По его словам, "Медскан" имеет большой опыт работы в сфере обеспечения возможностей лучевой терапии. "Обсуждаемый инвестиционный проект "Создание центра ядерной медицины" включает: циклотронно-производственный комплекс, отделения позитронно-эмиссионной томографии, радионуклидной диагностики и терапии. Работа по формированию многопрофильного медицинского центра компании "Медскан" будет продолжена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230411/park-1864628266.html

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пензенская область, олег мельниченко, пенза