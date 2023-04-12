Наследники атомного проекта. Курчатовский институт отмечает юбилей
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Главное здание НИЦ "Курчатовский институт"
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Научно-исследовательскому центру "Курчатовский институт" — 80 лет. О его истории и сегодняшних достижениях — в материале РИА Новости.
От лаборатории до меганауки
Двенадцатого апреля 1943-го на окраине Москвы приступила к работе секретная Лаборатория № 2 АН СССР. В тот момент там было всего десять физиков во главе с Игорем Курчатовым. Главной их задачей, поставленной руководством страны, было создание ядерного оружия. Так начинался советский атомный проект.
В декабре 1946-го в лаборатории под руководством Курчатова запустили первый в Евразии исследовательский уран-графитовый реактор Ф-1 — удалось осуществить самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию.
В 1956-м Лаборатория № 2 стала Институтом атомной энергии Министерства среднего машиностроения СССР. В 1960-м ему присвоили имя Курчатова, а в 1991-м организация получила статус Российского научного центра (РНЦ).
В 1949-м курчатовцы разработали советскую атомную бомбу, в 1953-м — первую в мире термоядерную. В 1954-м построили первую в мире атомную электростанцию, в 1958-м — атомный реактор для подводных лодок и ледоколов.
Ученые института обосновали возможность использования управляемого термоядерного синтеза для промышленных целей и предложили для этого технологическое решение — в 1958-м создали экспериментальную термоядерную установку с магнитным удержанием плазмы, так называемый токамак.
© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкПульт управления первого российского ядерного реактора, пущенного в декабре 1946 года. Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова (ныне — Российский научный центр "Курчатовский институт")
Пульт управления первого российского ядерного реактора, пущенного в декабре 1946 года. Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова (ныне — Российский научный центр "Курчатовский институт")
Это послужило основой для целого направления в мировой науке. Результаты, полученные в Курчатовском институте, сегодня применяют при строительстве международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР во Франции — это один из самых амбициозных энергетических проектов современности.
Курчатовский институт в нем активно участвует — как и в ряде других проектов уровня мегасайенс. Среди них: Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL, Большой адронный коллайдер в ЦЕРН, Европейский центр синхротронного излучения ESRF, Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов FAIR.
Собственный термояд
В мае 2021-го в Курчатовском запустили модернизированный термоядерный исследовательский реактор Т-15МД. При этом присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин.
В день 80-летия института его президент Михаил Ковальчук, выступая перед журналистами, сообщил: "Получена устойчиво плазма, миллионы градусов. Он (токамак. — Прим. ред.) с первого момента запустился. Сложнейшая дорогостоящая установка <...> набирает мощность и выходит на мировые параметры".
Т-15МД — первый токамак, построенный в стране за 20 лет. По техническим параметрам у него нет аналогов в мире. Особенность — в сочетании высокой мощности с компактностью. Установка входит в международный термоядерный проект ИТЭР. На ней должны создать термоядерный источник нейтронов.
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин перед церемонией пуска установки "токамак Т-15МД" во время посещения Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий НИЦ "Курчатовский институт"
Председатель правительства России Михаил Мишустин перед церемонией пуска установки "токамак Т-15МД" во время посещения Курчатовского комплекса термоядерной энергетики и плазменных технологий НИЦ "Курчатовский институт"
Прогресс и традиции
В Курчатовском институте не только продолжают традиционные фундаментальные исследования в области ядерной физики, но и развивают множество новых научных направлений. Здесь сложился уникальный комплекс нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогуманитарных (НБИКС) наук.
Самые современные приборы и мегаустановки, такие как нейтронные реакторы, ускорители, синхротронные источники, мощные лазеры, суперкомпьютер, позволяют ученым самых разных направлений вместе работать над созданием природоподобных энергетических систем, нейроморфных систем искусственного интеллекта, киберфизических аддитивных производственных комплексов, медицинских систем, в том числе основанных на регенеративных технологиях, методах ядерной медицины и технологиях коррекции психофизиологии, антропоморфной биоробототехники.
Спектр научных исследований постоянно расширяется, но уже 80 лет не меняются базовые принципы, на которых основаны успехи ученых: фундаментальные научные знания, междисциплинарный подход и нацеленность на практический результат.
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Российский циклотрон Ц-80 для ядерной медицины