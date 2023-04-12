https://ria.ru/20230412/kosmos-1864748745.html

В Кремле рассказали о графике Путина в День космонавтики

В Кремле рассказали о графике Путина в День космонавтики - РИА Новости, 12.04.2023

В Кремле рассказали о графике Путина в День космонавтики

Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также выступит в Государственном кремлёвском дворце на торжественном... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:47

2023-04-12T12:47

2023-04-12T13:05

роскосмос

космос - риа наука

россия

владимир путин

юрий борисов (роскосмос)

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также выступит в Государственном кремлёвском дворце на торжественном мероприятии по случаю Дня космонавтики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин сегодня будет тоже заниматься делами космическими во многом. У него сегодня с докладом будет Юрий Борисов, глава нашего "Роскосмоса". Естественно, разговор об итогах прошлого года и о перспективах на будущее. Конечно, доклад будет приурочен ко Дню космонавтики", - рассказал Песков.Также он отметил, что в течение дня у президента будет много рабочих непубличных встреч."Где-то после пяти мы ожидаем, что Путин будет в ГКД, где выступит на торжественном мероприятии по случаю Дня космонавтики. Там, собственно, будет показ уже нашумевшего до выхода фильма, который вот снимали в космосе. Все будем смотреть", - добавил Песков.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864638343.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

роскосмос, космос - риа наука, россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), дмитрий песков