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В Кремле рассказали о графике Путина в День космонавтики - РИА Новости, 12.04.2023
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12:47 12.04.2023 (обновлено: 13:05 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864748745.html
В Кремле рассказали о графике Путина в День космонавтики
В Кремле рассказали о графике Путина в День космонавтики - РИА Новости, 12.04.2023
В Кремле рассказали о графике Путина в День космонавтики
Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также выступит в Государственном кремлёвском дворце на торжественном... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:47
2023-04-12T13:05
роскосмос
космос - риа наука
россия
владимир путин
юрий борисов (роскосмос)
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также выступит в Государственном кремлёвском дворце на торжественном мероприятии по случаю Дня космонавтики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин сегодня будет тоже заниматься делами космическими во многом. У него сегодня с докладом будет Юрий Борисов, глава нашего "Роскосмоса". Естественно, разговор об итогах прошлого года и о перспективах на будущее. Конечно, доклад будет приурочен ко Дню космонавтики", - рассказал Песков.Также он отметил, что в течение дня у президента будет много рабочих непубличных встреч."Где-то после пяти мы ожидаем, что Путин будет в ГКД, где выступит на торжественном мероприятии по случаю Дня космонавтики. Там, собственно, будет показ уже нашумевшего до выхода фильма, который вот снимали в космосе. Все будем смотреть", - добавил Песков.
https://ria.ru/20230412/kosmos-1864638343.html
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роскосмос, космос - риа наука, россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), дмитрий песков
Роскосмос, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о графике Путина в День космонавтики

Песков: Путин встретится с Борисовым и выступит на мероприятии в честь Дня космонавтики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Владимир Путин в среду проведет встречу с главой "Роскосмоса" Юрием Борисовым, а также выступит в Государственном кремлёвском дворце на торжественном мероприятии по случаю Дня космонавтики, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин сегодня будет тоже заниматься делами космическими во многом. У него сегодня с докладом будет Юрий Борисов, глава нашего "Роскосмоса". Естественно, разговор об итогах прошлого года и о перспективах на будущее. Конечно, доклад будет приурочен ко Дню космонавтики", - рассказал Песков.
Также он отметил, что в течение дня у президента будет много рабочих непубличных встреч.
"Где-то после пяти мы ожидаем, что Путин будет в ГКД, где выступит на торжественном мероприятии по случаю Дня космонавтики. Там, собственно, будет показ уже нашумевшего до выхода фильма, который вот снимали в космосе. Все будем смотреть", - добавил Песков.
Посетитель Центра Космонавтика и авиация в павильоне Космос на ВДНХ во время мероприятий, посвященных Дню космонавтики - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Россия встречает 62-ю годовщину со дня полета первого человека в космос
Вчера, 01:20
 
РоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинЮрий Борисов (Роскосмос)Дмитрий Песков
 
 
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