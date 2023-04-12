https://ria.ru/20230412/kosmonavtika-1864433700.html

"Бог говорит Гагарину". В России сняли мультфильм ко Дню космонавтики

"Бог говорит Гагарину". В России сняли мультфильм ко Дню космонавтики - РИА Новости, 12.04.2023

"Бог говорит Гагарину". В России сняли мультфильм ко Дню космонавтики

Короткометражный мультфильм по мотивам стихотворения российской поэтессы Анны Долгаревой (Лемерт) "Бог говорит Гагарину" создали художники-мультипликаторы... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T09:00

2023-04-12T09:00

2023-04-12T09:00

религия

россия

социальный навигатор

культура

общество

юрий гагарин (космонавт)

донской государственный технический университет

космос

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Короткометражный мультфильм по мотивам стихотворения российской поэтессы Анны Долгаревой (Лемерт) "Бог говорит Гагарину" создали художники-мультипликаторы анимационного технопарка "Магика" Донского государственного технического университета (ДГТУ), сообщили в пресс-службе вуза.Сюжет мультипликационной экранизации стихотворения Анны Долгаревой с одноименным названием строится на полете первого человека в космос, где в разговоре с Богом ему открывается тайна вечной человеческой жизни, рассказали авторы.Мультфильм получил благословение заведующего кафедрой "Православная культура и теология" ДГТУ, протоиерея отца Андрея Мекушкина."Авторы затрагивают важную для православного человека идею – какая она, дорога к душе и к Богу. Убежден, что разговаривать с людьми на тему религии и веры путем различных художественных средств своевременно и необходимо, особенно в столь сложное для всех время", – отметил он.Производством анимационного фильма занимались выпускники детской мультстудии ростовской телевизионной школы "ТЭФИ" Владимир Фуников и Алиса Денисенко под руководством художника-аниматора мультстудии "Магика" ДГТУ Екатерины Борисовой.Проект представляет собой тематический анимированный ряд, который сопровождается озвученным стихотворением. По задумке, голос диктора, который читает стихи, должен был быть похож на тембр Гагарина, поделились авторы.В мультфильме сочетаются разные художественные стили и техники. Например, для достижения полного сходства мультипликационного персонажа с образом Юрия Гагарина авторы использовали нейросеть. Она на основе всемирно известных фотографий первого космонавта создала его рисованный портрет.Музыкальное сопровождение картины специально для проекта сочинил ростовский композитор Юрий Борисов. А в конце мультфильма можно услышать и голос самого Юрия Гагарина с выступления космонавта на XXIII Съезде КПСС.Стихотворение "Бог говорит Гагарину", написанное Анной Долгаревой к Дню космонавтики, в 2019 году принесло автору Григорьевскую премию.

https://ria.ru/20230125/nauka-1847141398.html

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россия, социальный навигатор, культура, общество, юрий гагарин (космонавт), донской государственный технический университет, космос