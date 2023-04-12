https://ria.ru/20230412/kazaki-1864846192.html
5 тыс. человек проходят обучение для формирования теробороны Крыма
5 тыс. человек проходят обучение для формирования теробороны Крыма - РИА Новости, 12.04.2023
5 тыс. человек проходят обучение для формирования теробороны Крыма
Порядка 5 тыс. человек, среди которых казаки, по объективным причинам временно не участвующие в СВО, проходят специализированное обучение для участия в... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:52
2023-04-12T16:52
2023-04-12T16:57
российское казачество
российское казачество
республика крым
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Порядка 5 тыс. человек, среди которых казаки, по объективным причинам временно не участвующие в СВО, проходят специализированное обучение для участия в территориальной обороне Республики Крым в рамках гражданской обороны, об этом порталу "Российское казачество" рассказал атаман войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско" казачий полковник Антон Сироткин."На случай если вдруг то самое широко анонсированное контрнаступление украинских вооруженных сил состоится, с целью максимально обезопасить полуостров от угроз и вызовов на возможной линии соприкосновения и на возможных направлениях попыток прорыва противника сооружаются укрепрайоны, эшелонированная оборона и производится условное формирование территориальной обороны из числа жителей Республики Крым, имеющих специальную подготовку. Подчеркиваю, условное, потому как вероятность того, что противник проникнет в Крым, крайне мала", –подчеркнул атаман.Главной задачей участников территориальной обороны будет помощь и содействие Министерству обороны в выполнении поставленных боевых задач в случае проникновения противника на полуостров. Как отметил Антон Сироткин, каждый житель республики, который добровольно пройдет специализированное обучение, будет понимать, как и что делать при необходимости.Специальное обучение участники теробороны проходят на полигонах Республики Крым с середины марта, в дальнейшем люди продолжают жить своей обычной, гражданской жизнью, не отрываясь от работы.Также атаман Черноморского казачьего войска подчеркнул, что крымские казаки не являются инициаторами данных мероприятий, а принимают в них участие, если не могут по ряду объективных причин входить в состав добровольческих батальонов в зоне проведения СВО.
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РИА Новости
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российское казачество, республика крым
Российское казачество, Российское казачество, Республика Крым
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
Порядка 5 тыс. человек, среди которых казаки, по объективным причинам временно не участвующие в СВО, проходят специализированное обучение для участия в территориальной обороне Республики Крым в рамках гражданской обороны, об этом порталу "Российское казачество" рассказал
атаман войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско" казачий полковник Антон Сироткин.
"На случай если вдруг то самое широко анонсированное контрнаступление украинских вооруженных сил состоится, с целью максимально обезопасить полуостров от угроз и вызовов на возможной линии соприкосновения и на возможных направлениях попыток прорыва противника сооружаются укрепрайоны, эшелонированная оборона и производится условное формирование территориальной обороны из числа жителей Республики Крым, имеющих специальную подготовку. Подчеркиваю, условное, потому как вероятность того, что противник проникнет в Крым, крайне мала", –подчеркнул атаман.
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Главной задачей участников территориальной обороны будет помощь и содействие Министерству обороны в выполнении поставленных боевых задач в случае проникновения противника на полуостров. Как отметил Антон Сироткин, каждый житель республики, который добровольно пройдет специализированное обучение, будет понимать, как и что делать при необходимости.
«
"На сегодняшний день уже порядка 5 тыс. человек проходят соответствующее обучение", – сообщил атаман Черноморского казачьего войска.
Специальное обучение участники теробороны проходят на полигонах Республики Крым с середины марта, в дальнейшем люди продолжают жить своей обычной, гражданской жизнью, не отрываясь от работы.
Также атаман Черноморского казачьего войска подчеркнул, что крымские казаки не являются инициаторами данных мероприятий, а принимают в них участие, если не могут по ряду объективных причин входить в состав добровольческих батальонов в зоне проведения СВО.