https://ria.ru/20230412/izbienie-1864830078.html
Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем
Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем - РИА Новости, 12.04.2023
Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем
Москвич избил бывшую возлюбленную, а затем, связав ее, подверг издевательствам, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:26
2023-04-12T16:26
2023-04-12T16:26
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происшествия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москвич избил бывшую возлюбленную, а затем, связав ее, подверг издевательствам, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 9 апреля фигурант, находясь в квартире дома на улице Демьяна Бедного, поссорился с бывшей девушкой и избил ее. После этого он связал руки и ноги девушки скотчем и "совершил в отношении нее иные действия сексуального характера". "Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений... "Незаконное лишение свободы" и "Насильственные действия сексуального характера", - сказала Иванова, добавив, что мужчине уже предъявлено обвинение. Уточняется, что в ближайшее время следствие попросит об аресте обвиняемого.
https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем
В Москве мужчина избил бывшую возлюбленную, связал ее скотчем и подверг издевательствам
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Москвич избил бывшую возлюбленную, а затем, связав ее, подверг издевательствам, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ
Юлия Иванова.
По данным следствия, 9 апреля фигурант, находясь в квартире дома на улице Демьяна Бедного, поссорился с бывшей девушкой и избил ее. После этого он связал руки и ноги девушки скотчем и "совершил в отношении нее иные действия сексуального характера".
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений... "Незаконное лишение свободы" и "Насильственные действия сексуального характера", - сказала Иванова, добавив, что мужчине уже предъявлено обвинение.
Уточняется, что в ближайшее время следствие попросит об аресте обвиняемого.
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