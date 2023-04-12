https://ria.ru/20230412/izbienie-1864830078.html

Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем

Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем - РИА Новости, 12.04.2023

Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем

Москвич избил бывшую возлюбленную, а затем, связав ее, подверг издевательствам, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:26

2023-04-12T16:26

2023-04-12T16:26

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москвич избил бывшую возлюбленную, а затем, связав ее, подверг издевательствам, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 9 апреля фигурант, находясь в квартире дома на улице Демьяна Бедного, поссорился с бывшей девушкой и избил ее. После этого он связал руки и ноги девушки скотчем и "совершил в отношении нее иные действия сексуального характера". "Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений... "Незаконное лишение свободы" и "Насильственные действия сексуального характера", - сказала Иванова, добавив, что мужчине уже предъявлено обвинение. Уточняется, что в ближайшее время следствие попросит об аресте обвиняемого.

https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html

россия

москва

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва