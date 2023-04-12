Рейтинг@Mail.ru
Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем - РИА Новости, 12.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/izbienie-1864830078.html
Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем
Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем - РИА Новости, 12.04.2023
Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем
Москвич избил бывшую возлюбленную, а затем, связав ее, подверг издевательствам, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:26
2023-04-12T16:26
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москвич избил бывшую возлюбленную, а затем, связав ее, подверг издевательствам, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, 9 апреля фигурант, находясь в квартире дома на улице Демьяна Бедного, поссорился с бывшей девушкой и избил ее. После этого он связал руки и ноги девушки скотчем и "совершил в отношении нее иные действия сексуального характера". "Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений... "Незаконное лишение свободы" и "Насильственные действия сексуального характера", - сказала Иванова, добавив, что мужчине уже предъявлено обвинение. Уточняется, что в ближайшее время следствие попросит об аресте обвиняемого.
https://ria.ru/20230409/travlya-1864044762.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Москвич избил бывшую возлюбленную и связал ее скотчем

В Москве мужчина избил бывшую возлюбленную, связал ее скотчем и подверг издевательствам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Москвич избил бывшую возлюбленную, а затем, связав ее, подверг издевательствам, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По данным следствия, 9 апреля фигурант, находясь в квартире дома на улице Демьяна Бедного, поссорился с бывшей девушкой и избил ее. После этого он связал руки и ноги девушки скотчем и "совершил в отношении нее иные действия сексуального характера".
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений... "Незаконное лишение свободы" и "Насильственные действия сексуального характера", - сказала Иванова, добавив, что мужчине уже предъявлено обвинение.
Уточняется, что в ближайшее время следствие попросит об аресте обвиняемого.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Во Владивостоке подростки избили ребенка
9 апреля, 09:46
 
РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала