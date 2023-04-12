https://ria.ru/20230412/gosoboronzakaz-1864743459.html
ОПК задействовал все возможные ресурсы на гособоронзаказ, заявил Мантуров
ОПК задействовал все возможные ресурсы на гособоронзаказ, заявил Мантуров - РИА Новости, 12.04.2023
ОПК задействовал все возможные ресурсы на гособоронзаказ, заявил Мантуров
Российские оборонные предприятия задействовали "все возможные ресурсы" на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа, заявил в среду на правительственном часе... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:31
2023-04-12T12:31
2023-04-12T12:31
безопасность
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские оборонные предприятия задействовали "все возможные ресурсы" на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа, заявил в среду на правительственном часе вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Говоря о вкладе наших отраслей в обеспечение национальной безопасности, не могу не сказать про оборонно-промышленный комплекс. По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы", - сказал он. Вице-премьер подчеркнул, что российская "оборонка", а также привлеченные к выполнению ГОЗ гражданские предприятия оперативно расшили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим.
https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, денис мантуров
Безопасность, Россия, Денис Мантуров
ОПК задействовал все возможные ресурсы на гособоронзаказ, заявил Мантуров
Мантуров: российский ОПК задействовал все возможные ресурсы для выполнения гособоронзаказа
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские оборонные предприятия задействовали "все возможные ресурсы" на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа, заявил в среду на правительственном часе вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Говоря о вкладе наших отраслей в обеспечение национальной безопасности, не могу не сказать про оборонно-промышленный комплекс. По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы", - сказал он.
Вице-премьер подчеркнул, что российская "оборонка", а также привлеченные к выполнению ГОЗ гражданские предприятия оперативно расшили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим.
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