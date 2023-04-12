https://ria.ru/20230412/gosoboronzakaz-1864743459.html

ОПК задействовал все возможные ресурсы на гособоронзаказ, заявил Мантуров

ОПК задействовал все возможные ресурсы на гособоронзаказ, заявил Мантуров - РИА Новости, 12.04.2023

ОПК задействовал все возможные ресурсы на гособоронзаказ, заявил Мантуров

Российские оборонные предприятия задействовали "все возможные ресурсы" на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа, заявил в среду на правительственном часе... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T12:31

2023-04-12T12:31

2023-04-12T12:31

безопасность

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Российские оборонные предприятия задействовали "все возможные ресурсы" на выполнение кратно выросшего гособоронзаказа, заявил в среду на правительственном часе вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Говоря о вкладе наших отраслей в обеспечение национальной безопасности, не могу не сказать про оборонно-промышленный комплекс. По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы", - сказал он. Вице-премьер подчеркнул, что российская "оборонка", а также привлеченные к выполнению ГОЗ гражданские предприятия оперативно расшили мощности и сформировали запасы по сырью, материалам и комплектующим.

https://ria.ru/20230323/zasedanie-1860172287.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, денис мантуров