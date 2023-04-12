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Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России - РИА Новости, 12.04.2023
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15:33 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/eksport-1864805242.html
Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России
Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России - РИА Новости, 12.04.2023
Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России
Список российских производителей рыбной и молочной продукции для поставок в Китай увеличен, следует из сообщения Россельхознадзора. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:33
2023-04-12T15:33
экономика
китай
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Список российских производителей рыбной и молочной продукции для поставок в Китай увеличен, следует из сообщения Россельхознадзора. Уточняется, что право на экспорт получили еще новых 32 компании и судна. Таким образом, сейчас право экспорта рыбы есть у 866 таких объектов. Одновременно с этим возможность отгрузки из России в Китай предоставлено одному молокоперерабатывающему предприятию, а еще двум продлен срок действия регистрации на пять лет. В настоящее время у 55 производств молочной продукции есть право поставок из России в Китай.
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экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России

Россельхознадзор: Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродавец раскладывает товар в магазине "Реми" во Владивостоке
Продавец раскладывает товар в магазине Реми во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продавец раскладывает товар в магазине "Реми" во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Список российских производителей рыбной и молочной продукции для поставок в Китай увеличен, следует из сообщения Россельхознадзора.
«
"В результате проводимой Россельхознадзором работы по открытию рынков зарубежных стран Главное таможенное управление КНР расширило список российских производителей рыбной и молочной продукции, одобренных для поставок своих товаров в Китай", - говорится в сообщении.
Уточняется, что право на экспорт получили еще новых 32 компании и судна. Таким образом, сейчас право экспорта рыбы есть у 866 таких объектов.
Одновременно с этим возможность отгрузки из России в Китай предоставлено одному молокоперерабатывающему предприятию, а еще двум продлен срок действия регистрации на пять лет. В настоящее время у 55 производств молочной продукции есть право поставок из России в Китай.
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ЭкономикаКитайРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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