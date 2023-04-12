https://ria.ru/20230412/eksport-1864805242.html

Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России

Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России - РИА Новости, 12.04.2023

Китай расширил список поставщиков рыбы и молока из России

Список российских производителей рыбной и молочной продукции для поставок в Китай увеличен, следует из сообщения Россельхознадзора. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T15:33

2023-04-12T15:33

2023-04-12T15:33

экономика

китай

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Список российских производителей рыбной и молочной продукции для поставок в Китай увеличен, следует из сообщения Россельхознадзора. Уточняется, что право на экспорт получили еще новых 32 компании и судна. Таким образом, сейчас право экспорта рыбы есть у 866 таких объектов. Одновременно с этим возможность отгрузки из России в Китай предоставлено одному молокоперерабатывающему предприятию, а еще двум продлен срок действия регистрации на пять лет. В настоящее время у 55 производств молочной продукции есть право поставок из России в Китай.

https://ria.ru/20230412/rubl-1864750312.html

китай

россия

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экономика, китай, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)