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Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР - РИА Новости, 12.04.2023
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Украинские войска обстреляли Владимировку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T12:40
2023-04-12T12:40
2023-04-12T13:53
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Владимировку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Владимировке четыре снаряда натовского калибра