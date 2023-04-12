https://ria.ru/20230412/benzin-1864869052.html

Власти выясняют причину дефицита бензина в Хатанге

Власти выясняют причину дефицита бензина в Хатанге - РИА Новости, 12.04.2023

Власти выясняют причину дефицита бензина в Хатанге

Власти выясняют причину возникновения дефицита бензина на частных автозаправках в селе Хатанга на севере Красноярского края, при этом все транспортные... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:47

2023-04-12T17:47

2023-04-12T17:47

общество

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Власти выясняют причину возникновения дефицита бензина на частных автозаправках в селе Хатанга на севере Красноярского края, при этом все транспортные предприятия и оперативные службы обеспечены топливом в полном объеме, сообщает пресс-служба на сайте главы региона. По ее данным, во вторник появилась информация, что в Хатанге на частных автозаправочных станциях приостановили продажу бензина жителям села. Представители энергоснабжающего предприятия объяснили это отсутствием топлива. Первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко провел выездное совещание в селе Хатанга, темой которого стал возникший в населенном пункте дефицит топлива. В обсуждении приняли участие председатель краевого парламента Алексей Додатко, глава администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, представители власти сельского поселения Хатанга. Также было принято решение подготовить обращение в краевой УФАС с просьбой расследовать причины возникшего дефицита, в частности проверить энергоснабжающее предприятие на умышленное создание ажиотажного спроса на бензин искусственным путем. Село Хатанга - одно из самых северных населённых пунктов России, там проживают 5378 человек.

https://ria.ru/20230306/benzin-1855334620.html

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, красноярский край