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Власти выясняют причину дефицита бензина в Хатанге - РИА Новости, 12.04.2023
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17:47 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/benzin-1864869052.html
Власти выясняют причину дефицита бензина в Хатанге
Власти выясняют причину дефицита бензина в Хатанге - РИА Новости, 12.04.2023
Власти выясняют причину дефицита бензина в Хатанге
Власти выясняют причину возникновения дефицита бензина на частных автозаправках в селе Хатанга на севере Красноярского края, при этом все транспортные... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T17:47
2023-04-12T17:47
общество
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Власти выясняют причину возникновения дефицита бензина на частных автозаправках в селе Хатанга на севере Красноярского края, при этом все транспортные предприятия и оперативные службы обеспечены топливом в полном объеме, сообщает пресс-служба на сайте главы региона. По ее данным, во вторник появилась информация, что в Хатанге на частных автозаправочных станциях приостановили продажу бензина жителям села. Представители энергоснабжающего предприятия объяснили это отсутствием топлива. Первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко провел выездное совещание в селе Хатанга, темой которого стал возникший в населенном пункте дефицит топлива. В обсуждении приняли участие председатель краевого парламента Алексей Додатко, глава администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, представители власти сельского поселения Хатанга. Также было принято решение подготовить обращение в краевой УФАС с просьбой расследовать причины возникшего дефицита, в частности проверить энергоснабжающее предприятие на умышленное создание ажиотажного спроса на бензин искусственным путем. Село Хатанга - одно из самых северных населённых пунктов России, там проживают 5378 человек.
https://ria.ru/20230306/benzin-1855334620.html
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общество, красноярский край
Общество, Красноярский край
Власти выясняют причину дефицита бензина в Хатанге

Красноярские власти выясняют причину дефицита бензина в заполярной Хатанге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 апр - РИА Новости. Власти выясняют причину возникновения дефицита бензина на частных автозаправках в селе Хатанга на севере Красноярского края, при этом все транспортные предприятия и оперативные службы обеспечены топливом в полном объеме, сообщает пресс-служба на сайте главы региона.
По ее данным, во вторник появилась информация, что в Хатанге на частных автозаправочных станциях приостановили продажу бензина жителям села. Представители энергоснабжающего предприятия объяснили это отсутствием топлива. Первый заместитель губернатора Сергей Пономаренко провел выездное совещание в селе Хатанга, темой которого стал возникший в населенном пункте дефицит топлива. В обсуждении приняли участие председатель краевого парламента Алексей Додатко, глава администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин, представители власти сельского поселения Хатанга.
«
"На совещании были выработаны механизмы, которые позволят в кратчайшие сроки возобновить продажу бензина местным жителям. Отметим, что все оперативные службы, бюджетные организации и транспортные предприятия Хатанги обеспечены топливом в полном объёме и имеют запас, который позволит работать в штатном режиме до начала навигации", - говорится в сообщении.
Также было принято решение подготовить обращение в краевой УФАС с просьбой расследовать причины возникшего дефицита, в частности проверить энергоснабжающее предприятие на умышленное создание ажиотажного спроса на бензин искусственным путем.
Село Хатанга - одно из самых северных населённых пунктов России, там проживают 5378 человек.
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