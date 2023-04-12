https://ria.ru/20230412/banda-1864881387.html
В Приморье возбудили дело на члена банды, 20 лет обиравшей жителей
В Приморье возбудили дело на члена банды, 20 лет обиравшей жителей - РИА Новости, 12.04.2023
В Приморье возбудили дело на члена банды, 20 лет обиравшей жителей
Уголовное дело за вымогательство завели на члена хасанской банды, которая 20 лет обирала предпринимателей и жителей в Приморье, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:29
2023-04-12T18:29
2023-04-12T18:29
происшествия
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости. Уголовное дело за вымогательство завели на члена хасанской банды, которая 20 лет обирала предпринимателей и жителей в Приморье, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости о возбуждении уголовного дела на криминального авторитета из Хасанского района Приморья 41-летнего Данияра Шанова, создавшего устойчивую вооруженную группу (ч. 1 ст. 209 УК РФ), которая 20 лет вымогала деньги у предпринимателей под предлогом "обеспечения безопасности". На счету банды Шанова или "данияровцев" - вооруженные грабежи, захват имущества жителей и организаций, покушения на убийство. "В настоящее время установлен и задержан еще один участник банды Абдула Захаров... В ближайшее время организатору и 35-летнему участнику банды будет предъявлено обвинение... по п.п. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении. По данным СУСК, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении члена банды, которому, как уточняют в ведомстве, планируется предъявить обвинение и в бандитизме. Все эпизоды преступной деятельности фигуранта устанавливаются, оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ региона. По версии следствия, фигуранты (создатель банды и участник) с января 2003 года по декабрь 2015 года потребовали у предпринимателя 1,5 миллиона рублей и транспортные средства, угрожая насилием. Потерпевший воспринял угрозы реально и передал вымогателям 2,7 миллиона рублей. Источник РИА Новости ранее сообщал, что до тех пор, пока у Шанова имелись влиятельные "покровители" среди правоохранителей, члены банды могли открыто разъезжать по поселку с оружием, "устраивать в Славянке перестрелки", после одной из них главаря банды и задержали.
https://ria.ru/20230327/banda-1860968296.html
https://ria.ru/20230411/pobory-1864480606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье возбудили дело на члена банды, 20 лет обиравшей жителей
СК возбудил дело на члена банды, 20 лет обиравшей бизнесменов и жителей Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 12 апр - РИА Новости.
Уголовное дело за вымогательство завели на члена хасанской банды, которая 20 лет обирала предпринимателей и жителей в Приморье, сообщает
СУСК РФ по региону.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости о возбуждении уголовного дела на криминального авторитета из Хасанского района
Приморья 41-летнего Данияра Шанова, создавшего устойчивую вооруженную группу (ч. 1 ст. 209 УК РФ), которая 20 лет вымогала деньги у предпринимателей под предлогом "обеспечения безопасности". На счету банды Шанова или "данияровцев" - вооруженные грабежи, захват имущества жителей и организаций, покушения на убийство.
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"В настоящее время установлен и задержан еще один участник банды Абдула Захаров... В ближайшее время организатору и 35-летнему участнику банды будет предъявлено обвинение... по п.п. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении члена банды, которому, как уточняют в ведомстве, планируется предъявить обвинение и в бандитизме. Все эпизоды преступной деятельности фигуранта устанавливаются, оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УФСБ региона.
По версии следствия, фигуранты (создатель банды и участник) с января 2003 года по декабрь 2015 года потребовали у предпринимателя 1,5 миллиона рублей и транспортные средства, угрожая насилием. Потерпевший воспринял угрозы реально и передал вымогателям 2,7 миллиона рублей.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что до тех пор, пока у Шанова имелись влиятельные "покровители" среди правоохранителей, члены банды могли открыто разъезжать по поселку с оружием, "устраивать в Славянке
перестрелки", после одной из них главаря банды и задержали.
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