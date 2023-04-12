https://ria.ru/20230412/aviaudar-1864810056.html
Правительство Мьянмы подтвердило нанесение авиаудара по оппозиции в Сагайне
Правительство Мьянмы подтвердило нанесение авиаудара по оппозиции в Сагайне - РИА Новости, 12.04.2023
Правительство Мьянмы подтвердило нанесение авиаудара по оппозиции в Сагайне
Военное правительство Мьянмы подтвердило информацию о нанесении правительственными войсками во вторник авиаудара по одной из деревень в округе Сагайн, сообщает... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T15:45
2023-04-12T15:45
2023-04-12T15:45
в мире
мьянма
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БАНГКОК, 12 апр - РИА Новости. Военное правительство Мьянмы подтвердило информацию о нанесении правительственными войсками во вторник авиаудара по одной из деревень в округе Сагайн, сообщает в среду новостной портал Eleven Media, ссылаясь на полученный изданием правительственный информационный бюллетень. Ранее оппозиционные СМИ Мьянмы и ряд международных новостных агентств сообщали об авиаударе мьянманских ВВС по деревне в округе Сагайн, в результате которого погибли гражданские лица, включая детей. Eleven Media сообщает со ссылкой на власти, что авиаудар был нанесен в момент проведения в деревне церемонии открытия офиса одной из организаций оппозиционного подпольного "Правительства национального единства", на которой присутствовали "боевики-террористы" из ведущих вооруженную борьбу против правительства "Народных сил обороны". В правительственном бюллетене, который цитирует портал, также говорится, что значительные жертвы и большие разрушения связаны не с самим авиаударом, который был "точечный и тщательно рассчитанный", а со случайным прямым попаданием в замаскированный склад боеприпасов, принадлежащий "террористам" и находившийся в непосредственной близости от места проведения церемонии. Портал также приводит, ссылаясь на тот же бюллетень, информацию о результатах деятельности "террористических антиправительственных групп" в округе Сагайн в период с февраля 2021 года (то есть с момента прихода военного правительства к власти) по март 2023 года. По информации властей, за это время в округе "террористами" были убиты 92 чиновника местных администраций, 198 полицейских, 26 учителей, 28 буддийских монахов и семь медицинских работников. Также, как утверждается, частичному или полному разрушению в результате использования взрывных устройств и боеприпасов подверглись 124 школы, пять больниц, 20 монастырей, 190 отдельных административных зданий и 254 жилых дома. Оппозиционные СМИ Мьянмы, в частности новостной портал "Иравади", сообщают о гибели в результате авиаудара от 50 до 100 гражданских лиц и утверждают, что атака была проведена на дом, в котором праздновали новоселье, однако не отрицают присутствия в доме и вокруг него бойцов местного отряда вооруженной оппозиции военному правительству. "Иравади" утверждает, что на дом были сброшены две бомбы, а затем здание и площадка вокруг него подверглись обстрелу с вертолета ВВС Мьянмы. После прихода военных к власти в феврале 2021 года в Мьянме начались массовые антиправительственные демонстрации, жесткое подавление которых подтолкнуло ряд оппозиционных групп к вооруженному сопротивлению властям. Оппозиционеры также создали теневое "правительство национального единства", составленное из бывших депутатов парламента, которое затем объявило о создании "альтернативных вооруженных сил" из местных отрядов самообороны оппозиции, которые получили название "народных сил обороны". В настоящее время в ряде районов страны ведутся боевые действия между правительственными войсками и "народными силами обороны", а также вооруженными группировками нескольких национальных меньшинств, поддержавшими оппозицию. Кроме того, отряды "народных сил обороны" во многих местностях на ежедневной основе уничтожают назначенных военными местных администраторов и "информаторов", работающих на власти. Вооруженные силы Мьянмы в столкновениях с оппозиционными формированиями нередко применяют артиллерию и авиацию.
https://ria.ru/20230403/peregovory-1862672223.html
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в мире, мьянма
Правительство Мьянмы подтвердило нанесение авиаудара по оппозиции в Сагайне
Военное правительство Мьянмы подтвердило нанесение авиаудара по силам оппозиции в Сагайне
БАНГКОК, 12 апр - РИА Новости.
Военное правительство Мьянмы подтвердило информацию о нанесении правительственными войсками во вторник авиаудара по одной из деревень в округе Сагайн, сообщает в среду новостной портал Eleven Media
, ссылаясь на полученный изданием правительственный информационный бюллетень.
Ранее оппозиционные СМИ Мьянмы и ряд международных новостных агентств сообщали об авиаударе мьянманских ВВС по деревне в округе Сагайн, в результате которого погибли гражданские лица, включая детей.
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Eleven Media сообщает со ссылкой на власти, что авиаудар был нанесен в момент проведения в деревне церемонии открытия офиса одной из организаций оппозиционного подпольного "Правительства национального единства", на которой присутствовали "боевики-террористы" из ведущих вооруженную борьбу против правительства "Народных сил обороны".
В правительственном бюллетене, который цитирует портал, также говорится, что значительные жертвы и большие разрушения связаны не с самим авиаударом, который был "точечный и тщательно рассчитанный", а со случайным прямым попаданием в замаскированный склад боеприпасов, принадлежащий "террористам" и находившийся в непосредственной близости от места проведения церемонии.
Портал также приводит, ссылаясь на тот же бюллетень, информацию о результатах деятельности "террористических антиправительственных групп" в округе Сагайн в период с февраля 2021 года (то есть с момента прихода военного правительства к власти) по март 2023 года. По информации властей, за это время в округе "террористами" были убиты 92 чиновника местных администраций, 198 полицейских, 26 учителей, 28 буддийских монахов и семь медицинских работников. Также, как утверждается, частичному или полному разрушению в результате использования взрывных устройств и боеприпасов подверглись 124 школы, пять больниц, 20 монастырей, 190 отдельных административных зданий и 254 жилых дома.
Оппозиционные СМИ Мьянмы, в частности новостной портал "Иравади", сообщают о гибели в результате авиаудара от 50 до 100 гражданских лиц и утверждают, что атака была проведена на дом, в котором праздновали новоселье, однако не отрицают присутствия в доме и вокруг него бойцов местного отряда вооруженной оппозиции военному правительству.
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"Иравади" утверждает, что на дом были сброшены две бомбы, а затем здание и площадка вокруг него подверглись обстрелу с вертолета ВВС Мьянмы.
После прихода военных к власти в феврале 2021 года в Мьянме начались массовые антиправительственные демонстрации, жесткое подавление которых подтолкнуло ряд оппозиционных групп к вооруженному сопротивлению властям. Оппозиционеры также создали теневое "правительство национального единства", составленное из бывших депутатов парламента, которое затем объявило о создании "альтернативных вооруженных сил" из местных отрядов самообороны оппозиции, которые получили название "народных сил обороны".
В настоящее время в ряде районов страны ведутся боевые действия между правительственными войсками и "народными силами обороны", а также вооруженными группировками нескольких национальных меньшинств, поддержавшими оппозицию. Кроме того, отряды "народных сил обороны" во многих местностях на ежедневной основе уничтожают назначенных военными местных администраторов и "информаторов", работающих на власти. Вооруженные силы Мьянмы в столкновениях с оппозиционными формированиями нередко применяют артиллерию и авиацию.
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