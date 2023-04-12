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Пашинян заявил о нежелании скрывать нюансы отношений с Россией - РИА Новости, 12.04.2023
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18:28 12.04.2023
https://ria.ru/20230412/armeniya-1864881071.html
Пашинян заявил о нежелании скрывать нюансы отношений с Россией
Пашинян заявил о нежелании скрывать нюансы отношений с Россией - РИА Новости, 12.04.2023
Пашинян заявил о нежелании скрывать нюансы отношений с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не хочет скрывать никаких нюансов, касающихся отношений с Россией. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T18:28
2023-04-12T18:28
в мире
россия
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не хочет скрывать никаких нюансов, касающихся отношений с Россией. "Что касается отношений Армении и РФ, вы видите и динамику, и проблемы, которые есть. Мы никогда никаких нюансов не хотим и считаем неверным скрывать", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Вместе с тем он отметил, что с российской стороной ведутся многочисленные рабочие обсуждения. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее назвал крайне преувеличенными утверждения о кризисе в отношения между Ереваном и Москвой. По его словам, между двумя странами существуют союзнические отношения, есть очень широкая двусторонняя и многосторонняя повестка, многочисленные договоренности.
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в мире, россия, армения, никол пашинян
В мире, Россия, Армения, Никол Пашинян
Пашинян заявил о нежелании скрывать нюансы отношений с Россией

Пашинян заявил, что Армения не хочет скрывать никаких нюансов отношений с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не хочет скрывать никаких нюансов, касающихся отношений с Россией.
"Что касается отношений Армении и РФ, вы видите и динамику, и проблемы, которые есть. Мы никогда никаких нюансов не хотим и считаем неверным скрывать", - сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Вместе с тем он отметил, что с российской стороной ведутся многочисленные рабочие обсуждения.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее назвал крайне преувеличенными утверждения о кризисе в отношения между Ереваном и Москвой. По его словам, между двумя странами существуют союзнические отношения, есть очень широкая двусторонняя и многосторонняя повестка, многочисленные договоренности.
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В миреРоссияАрменияНикол Пашинян
 
 
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