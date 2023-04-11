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В Ярославской области задержали подозреваемого в тройном убийстве
В Ярославской области задержали подозреваемого в тройном убийстве - РИА Новости, 11.04.2023
В Ярославской области задержали подозреваемого в тройном убийстве
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех мужчин в квартире в Рыбинске в Ярославской области - предварительно, трагедия произошла из-за конфликта в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:26
2023-04-11T11:26
2023-04-11T11:26
происшествия
ярославская область
рыбинск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех мужчин в квартире в Рыбинске в Ярославской области - предварительно, трагедия произошла из-за конфликта в ходе распития алкоголя, сообщает полиция региона во вторник. Трех убитых мужчин нашли в минувшую пятницу, 7 апреля, в квартире по улице Черепанова в Рыбинске, писало региональное управление СК РФ. "Установлен подозреваемый в причастности к совершению данного преступления - ранее неоднократно судимый местный житель 1990 года рождения. По предварительной информации, убийство произошло на фоне конфликта в ходе распития алкоголя", - сообщает полиция. По данным СУСК, суд уже заключил подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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происшествия, ярославская область, рыбинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Рыбинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославской области задержали подозреваемого в тройном убийстве
В Рыбинске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве троих своих собутыльников