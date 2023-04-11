https://ria.ru/20230411/yugra-1864566387.html

Жители Югры смогут повлиять на развитие спорта в регионе

Жители Югры смогут повлиять на развитие спорта в регионе - РИА Новости, 11.04.2023

Жители Югры смогут повлиять на развитие спорта в регионе

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал краудсорсинговый проект "Югра на пульсе", в рамках которого местные жители смогут предлагать свои идеи по... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:09

2023-04-11T17:09

2023-04-11T17:09

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал краудсорсинговый проект "Югра на пульсе", в рамках которого местные жители смогут предлагать свои идеи по развитию спортивной отрасли в регионе, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры. О старте крауд-проекта "Югра на пульсе" губернатор Югры Наталья Комарова объявила во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в Ханты-Мансийске на церемонии награждения "Спортивная элита". Цель проекта – сбор идей от югорчан по развитию спортивной отрасли, расширению возможностей для занятия спортом и физической культуры. Все эти идеи станут основой оценкой эффективности реализации профильной госпрограммы и помогут скорректировать дальнейшую работу в отрасли. "После оценки экспертами этих идей предложения для развития спорта в Югре станут составляющей нашей государственной региональной программы по развитию спорта", - приводятся в сообщении слова Комаровой. Как уточнила замгубернатора Югры Елена Шумакова, в ходе проекта жители региона смогут внести предложения о том, что еще нужно сделать в развитии массового спорта, физической культуры и профессионального спорта. В первый же день к проекту присоединились известные спортсмены, в числе которых бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев, олимпийские чемпионы Александр Устюгов и Александр Легков, а также призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. Краудсорсинговый проект "Югра на пульсе" – возможность для всех югорчан обсудить состояние окружной спортивной инфраструктуры, качество услуг в сфере спорта, а также рассказать о том, какой работа спортивных учреждений видится в идеале. Самые активные участники крауда получат подарки, войдут в команду развития югорского спорта и смогут проконтролировать ход внедрения предложенных изменений, подчеркнули власти. Идеи по развитию спорта в Югре принимаются с 7 по 27 апреля на портале "Открытый регион – Югра".

https://ria.ru/20230411/yugra-1864542624.html

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

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ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск, наталья комарова