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Япония в ежегодном докладе МИД впервые ужесточила риторику по Китаю - РИА Новости, 11.04.2023
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07:42 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/yaponiya-1864379414.html
Япония в ежегодном докладе МИД впервые ужесточила риторику по Китаю
Япония в ежегодном докладе МИД впервые ужесточила риторику по Китаю - РИА Новости, 11.04.2023
Япония в ежегодном докладе МИД впервые ужесточила риторику по Китаю
Правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T07:42
2023-04-11T07:42
япония
китай
токио
нато
в мире
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав внешнюю политику КНР и ее военное развитие "величайшим стратегическим вызовом". В документе за прошлый год официальный Токио предпочел формулировку о том, что действия Китая вызывают "серьезные опасения с точки зрения безопасности". "В последние годы Китай усилил свое влияние в международном сообществе не только с политически и экономически, но и в военном плане. Текущая позиция Китая во внешней политике и военные тенденции вызывают серьезные опасения у Японии и международного сообщества и являются величайшим стратегическим вызовом", - отмечается в докладе. В публикации также подчеркивается, что "правительство Японии в ответ на стремительное наращивание военной мощи Китая намерено тесно взаимодействовать с дружественными странами для обеспечения прозрачности и конструктивного взаимодействия по контролю за вооружением в мире и разоружению". "Синяя книга по дипломатии" - ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки. Пекин не раз выражал надежду, что НАТО и Япония не будут раздувать тему "китайской угрозы" и провоцировать региональную конфронтацию. По заявлению МИД КНР, "Китай всегда был защитником международного и регионального мира и стабильности". В Пекине отмечали, что тенденции развития Японии в военной области и сфере безопасности всегда привлекали пристальное внимание ее азиатских соседей и международного сообщества, и призвали Токио "серьезно усвоить уроки истории, твердо придерживаться пути мирного развития и воздерживаться от действий, которые подрывают взаимное доверие между странами региона и наносят ущерб региональному миру и стабильности".
https://ria.ru/20230309/aziya-1856418801.html
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япония, китай, токио, нато, в мире
Япония, Китай, Токио, НАТО, В мире
Япония в ежегодном докладе МИД впервые ужесточила риторику по Китаю

Япония в "Синей книге по дипломатии" впервые ужесточило риторику в отношении Китая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав внешнюю политику КНР и ее военное развитие "величайшим стратегическим вызовом".
В документе за прошлый год официальный Токио предпочел формулировку о том, что действия Китая вызывают "серьезные опасения с точки зрения безопасности".
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"В последние годы Китай усилил свое влияние в международном сообществе не только с политически и экономически, но и в военном плане. Текущая позиция Китая во внешней политике и военные тенденции вызывают серьезные опасения у Японии и международного сообщества и являются величайшим стратегическим вызовом", - отмечается в докладе.
В публикации также подчеркивается, что "правительство Японии в ответ на стремительное наращивание военной мощи Китая намерено тесно взаимодействовать с дружественными странами для обеспечения прозрачности и конструктивного взаимодействия по контролю за вооружением в мире и разоружению".
"Синяя книга по дипломатии" - ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки.
Пекин не раз выражал надежду, что НАТО и Япония не будут раздувать тему "китайской угрозы" и провоцировать региональную конфронтацию. По заявлению МИД КНР, "Китай всегда был защитником международного и регионального мира и стабильности". В Пекине отмечали, что тенденции развития Японии в военной области и сфере безопасности всегда привлекали пристальное внимание ее азиатских соседей и международного сообщества, и призвали Токио "серьезно усвоить уроки истории, твердо придерживаться пути мирного развития и воздерживаться от действий, которые подрывают взаимное доверие между странами региона и наносят ущерб региональному миру и стабильности".
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