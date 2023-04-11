https://ria.ru/20230411/yaponiya-1864379414.html

Япония в ежегодном докладе МИД впервые ужесточила риторику по Китаю

Япония в ежегодном докладе МИД впервые ужесточила риторику по Китаю - РИА Новости, 11.04.2023

Япония в ежегодном докладе МИД впервые ужесточила риторику по Китаю

Правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T07:42

2023-04-11T07:42

2023-04-11T07:42

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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Правительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав внешнюю политику КНР и ее военное развитие "величайшим стратегическим вызовом". В документе за прошлый год официальный Токио предпочел формулировку о том, что действия Китая вызывают "серьезные опасения с точки зрения безопасности". "В последние годы Китай усилил свое влияние в международном сообществе не только с политически и экономически, но и в военном плане. Текущая позиция Китая во внешней политике и военные тенденции вызывают серьезные опасения у Японии и международного сообщества и являются величайшим стратегическим вызовом", - отмечается в докладе. В публикации также подчеркивается, что "правительство Японии в ответ на стремительное наращивание военной мощи Китая намерено тесно взаимодействовать с дружественными странами для обеспечения прозрачности и конструктивного взаимодействия по контролю за вооружением в мире и разоружению". "Синяя книга по дипломатии" - ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки. Пекин не раз выражал надежду, что НАТО и Япония не будут раздувать тему "китайской угрозы" и провоцировать региональную конфронтацию. По заявлению МИД КНР, "Китай всегда был защитником международного и регионального мира и стабильности". В Пекине отмечали, что тенденции развития Японии в военной области и сфере безопасности всегда привлекали пристальное внимание ее азиатских соседей и международного сообщества, и призвали Токио "серьезно усвоить уроки истории, твердо придерживаться пути мирного развития и воздерживаться от действий, которые подрывают взаимное доверие между странами региона и наносят ущерб региональному миру и стабильности".

https://ria.ru/20230309/aziya-1856418801.html

https://ria.ru/20230112/blinken-1844273234.html

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япония, китай, токио, нато, в мире